Hajmeresztő kiskapuval tarthatja meg a hatalmat Trump: ha meglépi, példátlan válság forgathatja fel Amerikát

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Bár egyébként sem áll távol tőle az ilyesmi, Trump a gála hagyományaihoz hűen oldott hangvételű beszédét tartott. Ehhez hozzátartozott több újságíró csepülése is, a CNN hírcsatorna műsorvezetőjét például azért bírálta, mert nem mosolyog eleget, de a Fox News egyik riportere ugyancsak kapott, mivel nem elég, hogy "undok", republikánus képviselő férje olykor még dacol is az elnök akaratával.

Az egyik díjat idén a Wall Street Journal munkatársai vitték haza, amiért feltárták és bemutatták a Trump által Jeffrey Epstein néhai pénzembernek és szexuális bűnözőnek ajándékozott "buja" szülinapi üdvözlőlapot.

Trump creepily says CNN’s Kaitlan Collins to never smiles during his monologue at the White House Correspondent Dinner pic.twitter.com/woodn1Gi4T https://t.co/woodn1Gi4T — philip lewis (@Phil_Lewis_) July 25, 2026

Trump ironikusan kifejezte azt az – egyébként nem megalapozatlan – "aggodalmát" az amerikai médiaipar sorsa kapcsán, miszerint komoly bevételkieséssel számolhatnak, amint elhagyja a Fehér Házat.

Fogalmatok sincs, milyen szerencsések vagytok. Mire én elmegyek, mindannyian tönkrementek. Az üzleti modelleteknek vége. Nem lesz senki, akiről tudósíthatnátok. Mások rohadtul nem érdekelnek senkit

- jelentette ki az amerikai elnök az újságírók előtt.

Elmondása szerint a sajtó iránti "törődését" kívánta kifejezni azzal, hogy "megmenti a nézettségüket", majd a fejére húzta a "Trump 2028" feliratú sapkáját.

Örömmel jelentem be a szándékomat – és ez eléggé szaftos értesülés –, hogy negyedik ciklusért folyamodok az Egyesült Államok elnökeként

- fogalmazott, felélesztve az újraindulása körüli aggályokat, illetve reményeket, ki-ki döntse el maga.

Úgy tűnt, Trump elengedte az ügyet

Trump két év múlva egyébként "csak" harmadik ciklusért folyamodna, hiszen 2017 és 2021, valamint 2025 és 2029 között töltötte, tölti be az elnöki posztot. Ő azonban valószínűleg úgy számolt, hogy a demokrata Joe Biden helyett ő volt a "jogos" elnök 2021-től 2025-ig, noha a 2020-as választási csalásról szóló retorikáját azóta sem támasztja alá bizonyíték.

Közismert, hogy Trump nem most játszott el először az újraindulás gondolatával, és ahogy ismerjük politikai karakterét, rutinszerűen borzolja a kedélyeket provokatív megjegyzésekkel.

De azt is érdemes külön figyelembe venni, hogy a "2028-as bejelentést" egy olyan eseményen tette, ahol tipikusan a humor, az önirónia és az eliten belüli csipkelődés játssza a főszerepet.

Ettől függetlenül mégis érdekes a republikánus zászlóvivő mostani megszólalása, hiszen legutóbb még úgy tűnt, hogy leszállt erről a vonatról.

Tavaly októberben Mike Johnson republikánus házelnök beszélt ez ügyben Trumppal, az alkotmányjogász hátterű politikus pedig leszögezte, hogy nincs lehetősége hivatalban maradni 2029 után. Trump ezután "szomorúan" nyugtázta újságíróknak, hogy az alkotmány értelmében nem indulhat újra, bármennyire is szeretne.

Az utóbbi hónapokban ráadásul republikánus "testvérharcról" jelentek meg információk, Trump ugyanis előszeretettel kérdezgeti a körülötte lévő tanácsadókat és vendégeket, hogy J. D. Vance alelnököt vagy inkább Marco Rubio külügyminisztert lenne érdemesebb támogatnia "trónörökösnek". A Politico szerint Rubio a színfalak mögött állítólag átengedte az elnökjelöltséget a rangidős Vance-nek, így a volt floridai szenátor az alelnöki pozíciót kaphatná. (Rubio ambíciójáról amúgy nincs kétség, tíz éve már versenybe szállt a Fehér Házért, így akár azt is belekalkulálhatja a hátrébb lépésbe, hogy Trump népszerűtlenségét elnézve jobb esélyekkel indulhat majd 2032-ben, mint 2028-ban.) Bárhogy is, önmagában az, hogy Trump az utódját castingolja, nem azt sugalmazza, hogy két év múlva ismét megmérettetné magát.

De mégis mi a baj Trump harmadik ciklusával?

nos, csak annyi, hogy az Egyesült Államok alkotmánya legfeljebb két négyéves mandátumot engedélyez

– ez az összesen nyolc év lehet összefüggő, mint legutóbb Obama esetén, vagy nem folyamatos, mint Trumpnál (és azelőtt kizárólag Grover Cleveland esetében.)

Egyetlen személy sem választható meg az elnöki hivatalra több mint kétszer, és egyetlen olyan személy sem választható meg egynél több esetben, aki már egyszer azt betöltötte, illetve két évnél hosszabb ideig valaki más helyett elnöki jogkörrel rendelkezett

- szól az amerikai alkotmány XXII. kiegészítése, melyet a szövetségi Kongresszus 1947-ben fogadott el, és 1951-ben lépett életbe.

Érdekes módon ez tehát azt jelenti, hogy amennyiben az alelnök ül át az elnöki székbe, akkor attól függ, hogy teljes mandátumnak számít-e az előd helyettesítése, hogy két évnél hosszabb ideig vette-e át a kormányrudat. Következésképp, ha Gerald Ford győzedelmeskedett volna az 1976-os választáson, akkor 1980-ban már nem indulhatott volna, mivel az 1974 augusztusában lemondott Richard Nixon mandátumának több mint felét ő töltötte le. A meggyilkolt John F. Kennedy helyébe lépő Lyndon B. Johnson viszont indulhatott volna 1964 után 1968-ban is, mivel elődje ciklusából csak 14 hónap jutott neki. Mindent figyelembe véve tehát legfeljebb 10 évig lehet valaki amerikai elnök, már amennyiben eredetileg lemondás, halál vagy más okból száll rá a feladat.

A XXII. kiegészítést egyébként a négyszer újraválasztott Franklin D. Roosevelt után fogadták el, aki 1932-től haláláig, 1945-ig töltötte be az elnöki tisztséget. A New Dealről ismert demokrata elnököt utoljára 1944-ben választották meg a második világháború kellős közepén, azonban a háború lezárultával az amerikai társadalom jobbnak látta, ha többé nem marad senki ilyen sokáig hatalmon.

Így FDR maradt az egyetlen, aki nyolc évnél többet szolgált elnökként, ugyanis már a köztársaság létrejötte után nem sokkal, a legelső elnök, George Washington mintájára

kialakult az a szokásjog, hogy két mandátum után önkéntesen visszavonulnak az amerikai országvezetők.

(Bár Washington döntésében valószínűleg nem a precedensteremtés szándéka játszotta a főszerepet, inkább az új alkotmányos rend megszilárdítása, illetve a személyes fáradtság). Egy másik alapító atya, a harmadik elnök, Thomas Jefferson úgy vélekedett, hogy ha nem szabnak korlátot a választhatóságnak, az "először élethosszig tartó, majd örökletes tisztséggé tenné a hivatalt."

Ennek ellenére az alkotmánykiegészítés után, de Trump előtt is akadtak már, akik flörtöltek egy harmadik ciklus gondolatával, köztük Dwight D. Eisenhower, Ronald Reagan és Bill Clinton. Több ízben felmerült a módosítás visszavonása is: a Washington Post cikke alapján legalább két tucatszor adtak be erre vonatkozó javaslatot a Kongresszusban, mondván, nem szabad elvenni az amerikai néptől a jogot, hogy bármennyiszer megválasszanak valakit, kiváltképp ha épp veszélyhelyzet van. (Az amerikai alkotmány nem teszi lehetővé a választások elhalasztását, akár háborús helyzetben is le kell azokat bonyolítani.)

Az tehát, hogy Trump újból ringbe szálljon 2028-ban, jelenleg egyértelműen alkotmányba ütközne, de akkor mit tehetnének az elnök szövetségesei ez ügyben?

Abszurd tervek egy abszurd ötletre

Trump egykori fehér házi stratégája, Steve Bannon nyilatkozta tavaly, hogy dolgoznak a harmadik ciklussal összefüggő terveken, kiküszöbölendő az alkotmányos akadályokat. Bár Bannon több részletet nem osztott meg, nézzük, milyen opcióik lehetnek erre.

A legkézenfekvőbb és legtisztább megoldás egy egyszerű alkotmánymódosítás lenne, azaz a XXII. eltörlése, a cikluskorlát felemelése több évre vagy esetleg a kettőnél több, de nem összefüggő ciklusok engedélyezése.

A kiegészítést viszont a Kongresszus mindkét házának kétharmados többséggel kell elfogadnia,

majd ezután az 50 tagállam háromnegyedének, azaz 38 állam törvényhozásának kellene ratifikálnia, hogy életbe lépjen. (A másik lehetőség, hogy az államok kétharmada alkotmányozó gyűlést hív össze.) A republikánusok a szövetségi törvényhozás mindkét házában eléggé szűk többséggel sáfárkodhatnak jelenleg, így már az első lépésnél megbukna egy ilyen kezdeményezés, hisz teljességgel kizárt, hogy Trump érdekében demokraták is beálljanak mögé.

J. D. Vance amerikai alelnök Donald Trump amerikai elnökkel telefonál a magyar-amerikai barátság napja alkalmából rendezett nagygyûlésen az MTK Sportparkban 2026. április 7-én. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

De szóba jöhet egy B terv is, amely abból indulna ki, hogy a XXII. kiegészítés szó szerint azt tiltja meg, hogy két ciklust már letöltött személyt "válasszanak meg" elnöknek. Ez alapján elképzelhető, hogy Trump alelnökjelöltként induljon, és ne elnöknek válasszák meg, hanem alelnöknek. Ezután az elnök – mondjuk, a mostani helyzetben ez lehetne J. D. Vance – lemondana a tisztségről az alelnöke javára.

Így Trump nem választás, hanem lemondás útján pedálozhatna vissza az Ovális Irodába.

Egy ilyen manőver minden bizonnyal alkotmányos válságot szülne, amit a legfelsőbb bíróságnak kellene feloldania. Az ugyanis komoly bökkenővel ér fel, hogy az elnök és az alelnök választásáról rendelkező, 1804-es XII. kiegészítés alapján

ha valaki nem választható meg az elnöki hivatalra, nem választható meg az Egyesült Államok alelnökének sem.

Így ha Trumpék – kissé kacifántosan – azzal érvelnének a bíróság előtt, hogy jogszerűen került hatalomra, mivel harmadjára "nem megválasztották", akkor be kellene bizonyítaniuk, hogy az alkotmány elnöki választhatósági kritériumrendszere, amely az alelnökre is vonatkozik, nem foglalja magában az évtizedekkel később bevezetett kétmandátumos limitet. Ez a logika megbontaná a szöveg egységes értelmezését, hisz azt állítja, az alelnökre csak azok az előírások érvényesek, hogy 14 éve az országban él, születésétől fogva amerikai állampolgár, illetve legalább 35 éves. Nem garantálható, hogy a legfelsőbb bírák egytől egyig értékelnék a logikai bukfencezést, de

ha a konzervatív többségű testület Trump javára döntene, akkor megvalósulhatna a helycserés trükk.

Amennyiben sikerülne elhárítani a jogi akadályokat azelőtt, hogy Trump alelnök lehessen, egy fiktív Vance elnöknek nem is lenne muszáj hivatalosan lemondania hivataláról. A XXV. kiegészítés értelmében formálisan nyilatkozhat arról, hogy bármilyen okból kifolyólag alkalmatlan a teendői végrehajtására, és meghatározatlan ideig "Trump alelnök" látja el feladatait. A XXV. kiegészítés ezen rendelkezését persze elsősorban betegségek, balesetek esetére, illetve átmeneti, rövidebb időszakokra iktatták be, de amíg nem nyilatkozna Vance arról, hogy visszaveszi az elnöki tisztséget, Trumpnál maradhatna a hatalom.

(Amikor Joe Biden altatással járó vastagbéltükrözésen esett át 2021-ben, ezen passzus nyomán Kamala Harris vált az Egyesült Államok ügyvivő elnökévé, még ha mindössze másfél órára is.)

Ám nyitott kérdés, hogy bárki, akit megválasztottak elnöknek, milyen okból vagy mekkora nyomás hatására adná át a pozíciót másnak önként és örök érvénnyel.

Ha a legfelsőbb bíróság már rábólintott, a Kongresszus nem igazán tudná megakadályozni, hogy Trump demokratikusan megválasztott alelnökből ily módon elnökké avanzsáljon – történjen az papíron állandó vagy átmeneti jelleggel. A törvényhozás a közjogi felelősségre vonás eszközével viszont megtorpedózhatná a csereberét, és akár eltávolíthatná mind az elnököt, mind az alelnököt a hivatalából (impeachment), ám ehhez átható közfelháborodásra és kongresszusi többségre lenne szükség.

Egyszóval nem nehéz elképzelni, hogy az alkotmányos válság csak gyűrűzne tovább és tovább.

Az informális hatalmat könnyebb megtartani

Mindennek fényében belátható, hogy egy harmadik Trump-ciklus komoly alkotmányjogi gátakba ütközne. A lehetséges megoldások és kiskapuk – alkotmánymódosítás, alelnöki indulás – nem tűnnek könnyen kivitelezhetőnek, így

jelenleg az a legrealisztikusabb végkimenetel, hogy az Egyesült Államok elnökét nem Donald Trumpnak fogják hívni 2029. január 20-ától.

Nem csoda, hogy sokan tipikus Trump-féle blöffként, nagyotmondásként vagy figyelemelterelő gumicsontként tekintenek az egész hercehurcára a 2028-as választás körül.

Az általános bölcsesség úgy tartja, hogy ha szó szerint nem is, de érdemes komolyan venni Trump kicsapongásait. Ebben a szellemben, ha Trump tényleg ragaszkodna az ország irányításához,

sokkal egyszerűbb lenne a saját szemszögéből, ha hivatalosan nem szerepelne a szavazólapokon, a "láthatatlan hatalom" mégis az ő kezében összpontosulna.

Philip Klinkner, a Hamilton College professzora írt arról, hogy ezen potenciális forgatókönyv alapján Trump egy állhatatos bizalmasán vagy családtagján keresztül, nem hivatalos módon vezethetné az országot. Erre számos nemzetközi példából válogathatunk, bár Trump ebben nem számíthatna feleségére, a szlovén gyökerű Melania ugyanis nem amerikai születésű. De valamelyik gyermekéről, kiváltképp Don Jr.-ról, vagy menyéről, Lara Trumpról nem nehéz elképzelni, hogy a családfő nyomdokaiba lépjen. Mindez csak tiszta spekuláció, de teljességgel nem lehet kizárni.

Donald Trump Jr. felszólal az arizonai AmericaFesten 2025 decemberében. Fotó: Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy az ösztönösségéről és exhibicionizmusáról elhíresült Trumpot egyáltalán érdekelné-e a háttérben meghúzódó "szürke eminenciás" szerepe és az államfői külcsínt mellőző, kevésbé fényűző hatalomgyakorlás. Az szintén a jövő zenéje, hogy Trump mennyire és miképp kíván majd beleszólni az utódja kiválasztásába; hogyan viseli majd, amikor hamarosan "béna kacsa" lesz, így lekerül róla a reflektorfény; illetve általánosságban mekkora befolyást igyekszik majd fenntartani az általa felforgatott Republikánus Párt és a MAGA-mozgalom felett. A (második) ciklus végén az a megszokott elnöki magatartás az Egyesült Államokban, hogy a stafétát bölcs államférfiként, méltóságteljesen átadják, ez a leírás viszont nem éppen passzol a volt ingatlanmágnásra – ezt egyszer már nyomon követhettük 2020-as választást követő eseménysorozat folyamán, ami a Capitolium 2021. január 6-i ostromában csúcsosodott ki.

A harmadik ciklusról szóló ötletet pedig nemcsak az alkotmányos szabályok, hanem a biológia örök érvényű törvénye, a visszafordíthatatlan öregedés is felülírhatja,

Trump elvégre a 82. életévét fogja betölteni 2028-ban.

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