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Jön a másodfokú riasztás és a 39 fokos hőség a szomszédban is, korlátozásokat vezettek be a Dunán
Globál

Jön a másodfokú riasztás és a 39 fokos hőség a szomszédban is, korlátozásokat vezettek be a Dunán

MTI
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Újabb hőhullám várható a héten Szlovákiában, az első figyelmeztetések szerda délután léptek életbe az ország nyugati részén - közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMU).

Péntektől a jövő hét elejéig a hőmérséklet országszerte elérheti a 39 Celsius-fokot.

Szerda délután mérsékelten magas hőmérsékletre figyelmeztető, másodfokú riasztás van érvényben az ország nyugati részében, így Pozsonyban is, amit péntektől Dél-Szlovákia egyes részeire is kiterjesztenek.

Az SHMU jelentése szerint pénteken csak egyes hegyvidéki területekre nem adnak ki magas hőmérsékletre vonatkozó figyelmeztetést.

A meteorológiai intézet szerint szerdától jelentős, akár 35 Celsius-fokot is elérő hőmérséklet-emelkedés várható Nyugat-Szlovákiában, ahol csütörtökön a hőmérő higanyszála elérheti a 38, péntektől pedig a 39 Celsius-fokot is.

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A Duna alacsony vízállása miatt a folyam egyes szakaszain mélyebb merülésű hajók nem közlekedhetnek

- közölte szerdán a szlovák közlekedési hatóság, amely szerint a helyzet javulásáig ezek a hajók a kikötőkben maradnak vagy lehorgonyoznak.

A Duna vízszintje rendkívül alacsony, a mért értékek az elmúlt évtizedek óta a legalacsonyabbak között vannak.

A bősi vízlépcsőt üzemeltető Víziközmű Vállalat (Vodohospodársky Podnik) nevű állami cég a Facebook-oldalán közölte, hogy a víztakarékosság érdekében intézkedéseket léptettek életbe, ezek a vízlépcsőn áthaladó hajókat érintik, a zsilipkamra minden egyes kinyitása ugyanis mintegy egy centiméternyi vízszintcsökkenéssel jár.

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