A [Nyugat] látja, hogy [Zelenszkij] nagy hatótávolságú fegyverei közül hány éri el a kijelölt célpontját, és a jelenlegi fejleményeket fordulópontként reklámozzák abban a történetben, hogy az ukrán jellem képes legyőzni az "agresszor" Oroszországot, amely Ukrajna után egész Európát meg akarta hódítani. Ezért ismét sürgetik Oroszország stratégiai vereségét és dekolonizálását, újabb nyílt kísérletet téve országunk lerombolására
- vélekedett Szergej Lavrov.
Az orosz külügyminiszter megismételte, hogy a Nyugat Ukrajnán keresztül háborút visel Oroszország ellen – bár eltérő elszántsággal, hiszen London erőteljesebben, míg az Egyesült Államok kissé visszafogottabban lép fel. Kijevet "fejlett fegyverekkel árasztják el", és bejelentették, hogy kifejezetten Ukrajna számára gyártanak egy új, high-tech rakétaelhárító rendszert, amire Lavrov szerint korábban nem volt példa.
Lavrov úgy látja, a Nyugat ultimátumot ad Oroszországnak az ukrajnai rendezés ügyében, és ragaszkodik a kijevi "náci rezsim" helyben hagyásához. Moszkva azonban szerinte nem adhat alább a büszkeségéből.
De ami népünket egyedülállóvá teszi, az [...] az a büszkeség, amely az oroszokban mindig is megvolt, és amely továbbra is fennáll
- jelentette ki.
Külön kitért a balti államokra, amelyek megítélése szerint az Oroszország elleni "fő robbanófejekké" váltak.
Litvánia és Lettország bejelentette a nukleáris fegyverek területükre telepítésére vonatkozó tilalom feloldását, míg az észteket "lobbanékony természetűnek" minősítette.
Lavrov hangsúlyozta, hogy
Oroszországnak nem dühöngenie vagy hisztiznie kell, hanem "egészséges haragra" van szüksége,
ami a technológiai fejlődás és a célok gyorsabb elérése felé hajtja az országot. Elmondása szerint Oroszország nemzeti érdekei elsősorban a független hatalmi és civilizációs mivoltában rejlenek, így Kínával és Indiával kíván egyenrangú félként együttműködni az igazságos nemzetközi rend érdekében. Erre Európa és az Egyesült Államok jelenleg nem áll készen - vélekedett az orosz külügyminiszter.
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