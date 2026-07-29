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Kész, eddig tartott: Amerika csapást mért az iszlamista rezsimre
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Kész, eddig tartott: Amerika csapást mért az iszlamista rezsimre

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A török Anadolu az iráni állami médiára hivatkozva az iraki határhoz közeli Piransáhr elleni támadásról számolt be.

Több iráni forrás is egyöntetűen azt állítja, hogy az ország nyugati felén, Nyugat-Azerbajdzsán tartományban az Egyesült Államok támadást hajtott végre. Egyelőre áldozatokról és károkról nem érkeztek bejelentések, ahogy azt sem tudni, pontosan mi lehetett a célpont. A város az iraki határ közelében fekszik, így feltételezések szerint köze lehet az elmúlt napok eseményeihez, ugyanis a szomszédos országból a Teheránnal szövetséges síita milíciák Szaúd-Arábiát támadták. Az eset kiváltotta az Arab-félsziget legerősebb hadseregének válaszcsapását, ebben az Egyesült Államok is részt vett. A féltételezések szerint a műveletekben több milicista életét vesztette, köztük az iráni Forradalmi Gárdához (IRGC) köthető személyek.

A csapás azt jelenti, hogy Washington visszatérhet a korábbi stratégiájához és ismét az iszlamista rezsimet veszi célba a támadásai során.

Az elmúlt néhány napban a felek rövid időre kölcsönösen abbahagyták a műveleteket, de ez az állapot rövid életűnek bizonyult. A térségi Irán-barát fegyveresek ezt nem tartották be, ami a feszültségek kiújulását jelentette. Később a Forradalmi Gárda amerikai katonai bázist támadott Jordániában, ami végképp az átmeneti tűzcsend végét jelentette. Az Egyesült Államok ezzel az iráni célpontok támadásával a korábbi mederbe terelhette vissza a konfliktust, visszatérhet az intenzív szakasz.

Donald Trump amerikai elnök néhány napja még nyitottnak mutatkozott a tárgyalásos megoldásra, ám az új fejlemények hatására rendkívül ingerült hangvételű üzenetet intézett a nyilvánosság számára, amely szerint nagyon súlyos támadásokat fognak végrehajtani Irán ellen. Az állításokról egyelőre hivatalosan megerősített információk vagy bizonyítékok nem érkeztek, ezért érdemes fenntartásokkal kezelni az állításokat.

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Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

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