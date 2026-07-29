Két legyet egy csapásra: Ukrajna beletrafált Oroszország egyik gyenge pontjába, de ezzel Amerika járhat jól

Ukrajna nagy hatótávolságú fegyverekkel mért csapást a Kaszpi-tengeren, amely Oroszország és Irán közötti fő kereskedelmi és katonai szállítási útvonalként szolgál. A támadás heves iráni reakciókat váltott ki: Teherán megtorlással fenyegetett, és azt állította, hogy Ukrajna Izrael parancsára cselekedett. A Kaszpi-tenger azért vált kulcsfontosságú célponttá, mert a szárazföldi alternatívák hiányában ezen az útvonalon bonyolódik a két szövetséges közötti forgalom jelentős része, beleértve a katonai szállítmányokat is. Az akció nemcsak az orosz–iráni együttműködés sebezhetőségét mutatta meg, hanem azt is bizonyította, hogy Kijev több ezer kilométeres távolságban is képes precíziós csapásokra, ami a jövőben komoly stratégiai dilemmák elé állíthatja mindkét országot.

A támadás

Maga Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette be, hogy nagy hatótávolságú csapásmérő eszközökkel támadásokat hajtottak végre a Kaszpi-tengeren. A műveletre azért került sor, mivel a feltételezések szerint Oroszország gyanús ügyleteket folytat Iránnal, a kereskedelem fő színhelye pedig a hatalmas állóvíz. Kijev úgy véli, hogy katonai jellegű termékeket, alkatrészeket szállítanak az országok itt egymásnak, ezért a jövőben nagyobb figyelmet kaphat a terület. Meg kell jegyezni, egyáltalán nem ez az első alkalom, hogy a térség Ukrajna figyelmébe kerül, ugyanis korábban az orosz haditengerészet rendszeresen indított innen nagy hatótávolságú cirkálórakétákat. Ezt megelőzően Ukrajna a Kaszpi-tenger északi medencéjében több alkalommal is megtámadta az orosz érdekeltségeket, a haditengerészethez és a helyi energetikai infrastruktúrához kapcsolódóan.

A támadások akkor nem kavartak akkora port, mint most egy iráni – legalábbis hivatalosan – kereskedelmi jármű megtámadása jelentette július végén.

Two days ago Ukrainian long-range drones struck ships belonging to Russia and Iran in the Caspian Sea. Aside from an oil rig and possibly a Russian patrol ship, 2 cargo ships have been hit, the Begey (IMO 8943210) and the Port Olya 2 (IMO 9481881).Iranian regime authorities not… pic.twitter.com/YvnAI1C0l4 https://t.co/YvnAI1C0l4 — (((Tendar))) (@Tendar) July 27, 2026

Az esetet követően a szintén háborúban álló Irán legmagasabb politikai vezetői sorra kezdtek megnyilvánulni, hogy mélységesen elítélik a támadást. Eszmail Bagai szóvivő például még be nem látható következményekkel fenyegette meg Ukrajnát, hangsúlyozták, hogy nem marad válasz nélkül ez a fellépés. Korábban Abbász Aragcsi külügyminiszter már ehhez hasonlóan figyelmeztetett a következményekre, amennyiben sor kerül támadásra. Később azt is hozzátette, hogy „ők soha nem avatkoztak be az orosz-ukrán háborúba”, ellenben most azzal vádolta Ukrajnát, hogy egyértelműen Izrael „parancsára” követték el az akciót, amelyben egy tengerész meghalt, többen megsebesültek, a hajó pedig megsemmisült.

Két „jó barát”

A Moszkva és Teherán közötti szoros kapcsolat már a 2022-es ukrajnai orosz inváziót megelőzően is nyilvánvaló volt, ám komoly nemzetközi visszhangot csak azután váltott ki, hogy ez kétoldalúvá vált. A „három naposra” tervezett kelet-európai háború elhúzódott, de a Kreml erre láthatóan nem volt felkészülve, ezért segítséget kellett kérnie. Az iszlamista rezsim tudott is mivel szolgálni, átadta az egyszerű, olcsó, de tömegesen és könnyen gyártható Sahed-136 drónok technológiáját – persze, nem ingyen. Az oroszok köszönték szépen, ettől kezdve ez lett a háború egyik fő fegyvere, azóta számos verzióban továbbfejlesztették, sőt, világszerte a hasonló típusú fegyverek fejlesztése kiemelt figyelmet kap. Érdekesség például, hogy már az Egyesült Államok is előhozakodott a saját típusával, amit már be is vetettek Irán ellen. Teherán más módon is segítette Moszkvát, például tüzérségi lőszereket szállított, amikor arra égetően szükségük volt az oroszoknak.

A katonai szállítmányok nagy segítséget jelentettek az Ukrajnában harcoló csapatoknak, ami segített elmélyíteni az orosz-iráni védelmi-biztonsági együttműködést.

Ennek eredménye például az a feltételezés is, amely szerint a Kreml hírszerzési információkkal, műholdas megfigyelési adatokkal is hozzájárulhatott az iszlamista rezsim csapásaihoz. Történt ugyanis, hogy az Egyesült Államok több kulcsfontosságú és titkos bázisát iráni támadás érte, méghozzá feltűnően nagy pontossággal. Azt feltételezték, hogy ez a hatékony fellépés nem valósulhatott volna meg „saját kútfőből”, hanem az oroszok járultak ehhez hozzá. Donald Trumpot is megkérdezték ezekről a hírekről, de csak annyit válaszolt rá, hogy „meg fogja kérdezni Putyint”. A másik, hogy az elmúlt négy évben Moszkva folyamatosan fejlesztette a Sahedeket, kijöttek a saját verziói, így most, hogy Teherán van nehéz helyzetben, megfordult a technológia-átadás iránya a drónok szempontjából. Érdemes itt megjegyezni, hogy az oroszok még a szovjet időszakban kezdtek el nagy mennyiségben fegyvereket szállítani Iránnak, főképp kézifegyvereket, robbanószereket, légvédelmi rendszereket, sőt, a jövőben akár ötödik generációs Szu-57-es vadászgépeket is átadhatnak.

A földrajz diktál

Ennél a pontnál érdemes kitérni a földrajzi sajátosságokra. Oroszország és Irán között nincs közvetlen szárazföldi kapcsolat, ezért kénytelenek más megoldást találni. Moszkva régóta munkálkodik a Nemzetközi Észak-Dél Közlekedési Folyosó (International North-South Transport Corridor – INSTC) létrehozásán, amely a tervek szerint egy intermodális szárazföldi folyosó lenne Szentpétervártól Iránig, majd tengeren tovább az indiai Mumbaiig. Ez az elképzelés már régóta szerepel a napirenden, de a világpolitikai események és a gazdasági lehetőségek állandóan megakasztják az megvalósítást. Az is problémás, hogy a Kaukázusnál a szárazföldi korridornak át kell vágnia Azerbajdzsánon, ám Baku hullámzó diplomáciai kapcsolatot tart fenn az északi és a déli szomszédjával is, ez pedig a teljes elképzelés gyenge pontját jelentheti. A másik lehetőség, hogy kelet felől kerüljék meg a Kaszpi-tengert, ám a volt szovjet köztársaságok szintén óvatosan állnak hozzá a regionális feszültségekhez. Külön problémát jelent, hogy az infrastruktúra állapota – kifejezetten Iránban – nem alkalmas mindenütt az INSTC céljaihoz.

Breaking News: Iran announces the completion of the first transport of Russian goods to India through the International North-South Corridor (INSTC) pic.twitter.com/7w9a6j2i0X https://t.co/7w9a6j2i0X — The Cradle (@TheCradleMedia) July 7, 2022

Moszkva és Teherán végül úgy határozott, hogy a kettejük közötti

fő kereskedelmi útvonalnak a többszöri átpakolással járó, de a térségi geopolitikai viharokkal legkevésbé terhelt útvonalat választják, vagyis a Kaszpi-tengert.

Ez a tenger lett a fő ütőér a két ország között, ráadásul 2026 februárja óta immáron mindkét hatalom háborúban áll. Ez a tény nyilvánvalóvá teszi, hogy az állóvízen áthaladó forgalom jelentős része katonai szállítmány vagy a hadsereg ellátását garantáló rakományról lehet szó. A legutóbbi támadás éppen ezt a kulcsfontosságú köldökzsinórt vette célba.

Kijev nagy sansza

Ukrajna számára a Kaszpi-tengeren sikerrel végrehajtott támadások több szempontból előnyt jelentenek:

Akadályozni tudják a kereskedelmet a két ország között, közvetlenül ez a saját javukra válik, mivel az orosz hadsereg lehetőségeit rontják, közvetetten pedig éppen az egyik legfontosabb szövetségesüknek, az Egyesült Államoknak van a segítségére Irán gyengítésével. Ez a jövőben kamatoztathatónak tűnik a Trump-kormány szemében.

közvetetten pedig éppen az egyik legfontosabb szövetségesüknek, Ez a jövőben kamatoztathatónak tűnik a Trump-kormány szemében. A Kaszpi-tenger a rendkívül zárt, nem csatlakozik a világtengerekhez, ami korlátozza a bevethető járművek számát. Az „árnyékflotta” egyik fő jellemzője, hogy elöregedett, sokszor már selejtezésre szánt járműveket alkalmaznak, mivel ezzel olcsóbban meg lehet oldani az egyébként sem veszélytelen tevékenységet. Kijev könnyen gondolhatja úgy, ha ezeket az elöregedő járműveket leszedi, akkor gyors ütemben romolhat az összeköttetés lehetősége a felek között.

Az sem utolsó szempont, hogy a látványos akciókkal, több ezer kilométerre az ukrajnai frontvonaltól, felhívja a figyelmet Moszkva „polip-szerű” hálózataira. Moszkva a nyugati szankciók kikerülésére lényegében globális csempészláncokat hozott létre, ezek fő lényege, hogy a hadiiparhoz szükséges alkatrészek eljussanak az üzemekhez. A Kaszpi-tenger ebben kulcsszerepet is játszik.

Az Eurasian Times elemzése nem véletlenül véli úgy, hogy

lényegében Kijev most a „kaszpi-tengeri autópályán” ütött lyukat.

A tény komoly problémát jelenthet az oroszoknak, elsősorban azzal, hogy az ukránok minden kétséget kizáróan bizonyították, hogy ezer kilométeres távolságban is képesek nagy pontossággal csapást mérni. Kijev 2026 nyarán az Azovi-tengeren végrehajtott támadás-sorozattal egy területen már szinte teljesen lenullázta az oroszok lehetőségeit, könnyen lehet, hogy a következőnek egy távolabbi célpontot, a Kaszpi-tengert veszik célba, ami súlyos érvágás lenne az oroszoknak és Iránnak is.

Russia state media confirms that Black Sea fleet flagship Moscow has sunk. Believe me Ukraine won’t stop there ;) pic.twitter.com/dXr0qGIM13 https://t.co/dXr0qGIM13 — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) April 14, 2022

Persze, Moszkva ezt nem akarja tétlenül nézni, ezért a már megszokott, az „árnyékflottára” máshol is jellemző húzásokkal akar észrevétlen maradni, például kikapcsolják a helyzetüket jelző transzpondereket. Ennek hatékonyságáról lehet vitatkozni, kiváltképp, hogy Kijev nagyjából a háború legelje óta az Egyesült Államoktól kap pontos hírszerzési információkat, ennek egyik látványos példája volt a Moszkva cirkáló, az orosz Fekete-tengeri Flotta zászlóshajójának elsüllyesztése. Ezt követően a kisebb kereskedelmi járművek felderítése nem okozhat jelentősebb kihívást.

A dilemma

Ennél a pontnál azonban egy érdekes dilemmával szembesülhet Ukrajna, mivel a Kaszpi-tenger fő kereskedelmi árujává a gabona és más mezőgazdasági termékek váltak. Ezek segítenek a komoly gazdasági válságban lévő Iránnak, hogy az áremelkedések miatt kialakuló komoly társadalmi elégedetlenséggel szembe tudjanak nézni. Amennyiben ezt az útvonalat kilövik, azzal az Egyesült Államok kezére játszathatnak:

az iszlamista rezsim irányítása mellett fellépő ellátási zavarok könnyen súlyos helyzetbe sodorhatják az ország vezetését.

Trump a konfliktus kezdeteinél nagyban épített arra, hogy Irán az összeomlás szélére került, és a társadalom elfordult az ajatollahtól. Ez a számítása nem jött be, de mivel még tartanak a katonai műveletek, egyáltalán nem kizárt, hogy Trump még mindig a társadalmi elégedetlenség növelésére játszik. A kaszpi-tengeri gabonafolyosó intenzív támadása azonban komoly kérdések elé állítaná Kijevet:

Bár az Azovi-tengeren valóban a mezőgazdasági termékeket szállító hajókat sem kímélték, ott elsődlegesen a Krím utánpótlásának összezúzására törekedtek, ami tolerálható szempont a saját oldalukról. Ehhez képest Kijev a Kaszpi-tengeren végrehajtott támadásokkal egy harmadik ország ellátását omlaszthatná össze, ráadásul szinte borítékolhatóan az ellátási nehézségeket a civil lakosság sínylené meg a legjobban.

ráadásul szinte borítékolhatóan A gabonából származó bevételek bár nem keveset hoznak a konyhára a Kremlnek, eltörpülnek az olajipari termékek eladásából származóaktól. Ennek okán a nyersanyagok kitermelésére, feldolgozására és szállítására szolgáló infrastruktúra jóval megalapozottabb célpontot fog jelenteni az ukránoknak.

A Kaszpi-tenger még mindig nagyon messze van, és komoly erőforrás-koncentrációt igényelne, hogy ott az Azovi-tengeren végzett pusztításhoz hasonlót elérjenek az ukránok. Éppen ezért aligha erre fogják fordítani a rendkívül fontos erőforrásaikat, sokkal inkább a korábban felsorolt üzemekre. Az eddigi példák azonban azt jelzik, hogy Kijev előtt sem marad észrevétlen az itteni tevékenység, időszakosan pedig meg is villantják a képességeiket.

hogy ott az Azovi-tengeren végzett pusztításhoz hasonlót elérjenek az ukránok. Éppen ezért aligha erre fogják fordítani a rendkívül fontos erőforrásaikat, sokkal inkább a korábban felsorolt üzemekre. Az eddigi példák azonban azt jelzik, hogy időszakosan pedig meg is villantják a képességeiket. A kínai Övezet és Út Kezdeményezés (Belt and Road Initiative – BRI) egyik legfontosabb útvonala éppen a Kaszpi-tengert keresztezi kelet-nyugati irányban, Bakunál (éppen Iránt és Oroszországot elkerülve, akik egyébként a keleti nagyhatalom szoros partnerei). Ha intenzívebb műveletek kezdődnek meg a térségben, az könnyedén Peking haragját is kiválthatja.

A Kaszpi-tengeren végrehajtott támadásokra adott

heves iráni reakció jelzi igazán, hogy mennyire az Achilles-sarkára léphettek az ukránok ezzel az országnak.

2026 márciusában Izrael hajtott végre bombatámadást a kaszpi-tengeri iráni kikötőkben, ez az eset már akkor is komoly visszhangot keltett. A hírek szerint akkor komolyan sérült az összeköttetés Moszkva és Teherán között, számos haditechnikai eszköz megsemmisült. Ezt követően a felek elkezdtek nagyobb figyelmet fordítani az addig biztonságosnak hitt folyosó védelmére, ám a legfrissebb támadások mutatják, hogy ez közel sem sikerült teljesen.

Israel struck an IRGC Mi-17 helicopter at Sanandaj airport, targeted Basij forces in western Iran and carried out its first attack on Iranian naval missile ships and infrastructure in the Caspian Sea. Key naval assets and facilities were hit, according to the IDF. #Iran pic.twitter.com/DTxZIy30yr https://x.com/hashtag/Iran?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — NOELREPORTS (@NOELreports) March 19, 2026

Az kérdéses, hogy Irán mennyire váltja be a fenyegetését, és torolja meg Kijevnek a támadást, de erre viszonylag szűkös keretei vannak. Már 2022 óta aktívan és nyilvánvalóan az oroszokat látják el fegyverekkel, ebben már újat nem tudnak mutatni. Még bizonyos fegyvertípusokat nem adtak át Moszkvának, bár kérdéses, hogy a ballisztikus rakéták terén milyen újdonsággal tudnák megörvendeztetni az oroszokat. Egy orosz katonai szakértő azzal riogatott, hogy mintegy 100 ezer iráni katona fog az ukrajnai frontra menni bosszúból, de ennek is elenyésző az esélye.

Teheránnak jelenleg az Egyesült Államok elleni háborújához minden erejére szüksége van, a szárazföldi alakulatokra kiváltképp akkor, ha beigazolódik az elmúlt napok félelme, és az amerikai hadsereg valóban Irán part menti területeit akarja elfoglalni.

Ez pedig aligha teszi lehetővé, hogy csak úgy lemondjon ennyi bevethető hadra fogható emberről.

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