Kiderült, mekkora volt a pusztítás az Egyesült Államok bázisain: súlyos védelmi hiányosság bukott ki

Az amerikai és izraeli légicsapások február 28-i megindítása olyan fegyveres konfliktust robbantott ki, amely az egész régióban eszkalálódott. Április 4-én az Egyesült Államok több kereskedelmi műholdszolgáltatóra – köztük a kaliforniai Planet Labsra – úgynevezett adatzárolási intézkedéseket vezetett be, ezzel felfüggesztve a hadszíntérről készült nagyfelbontású felvételek terjesztését. A Kínai Tudományos Akadémia (CAS) kutatói szerint Washington ezzel adathiányos környezetet hozott létre a gócpontokon a háborús információs fölény biztosítása érdekében.

A szakértői csoport az Európai Unió Sentinel-2 műholdjainak 10 méteres felbontású adatait felhasználva figyelte meg az amerikai támaszpontokat február 28. és április 9. között. Fejlett képfeldolgozási eljárásokkal szűrték ki a zajt, így azonosítani tudták az ilyen felbontás mellett is felismerhető rombolási nyomokat.

Az összesített, kimutatott kár mintegy 217 900 négyzetméterre rúgott, a legnagyobb egyedi célpont a kuvaiti Ali al-Szálem légibázis volt húsz becsapódási ponttal.

Az Egyesült Arab Emírségekben található al-Dafra bázison a támadás MQ-9 Reaper drónokat és U-2-es nagymagassági felderítőgépeket tároló hangárokat semmisített meg, míg Bahreinben az amerikai Haditengerészet Központi Parancsnoksága és az 5. flotta főhadiszállása szenvedett szerkezeti károkat.

Az elemzés szerint a regionális légvédelem ellenálló képessége két hullámban omlott össze. Az első támadások napi 58 600 négyzetméternyi pusztítást okoztak, ezt egy mintegy kéthetes, alacsonyabb intenzitású szakasz követte, majd március 15. körül egy második hullám további 50 000 négyzetmétert rombolt le. A károk helyreállítási ciklusa átlagosan 15 napot vett igénybe, ami arra utal, hogy a légvédelem rövid távon nem tudott regenerálódni. A jelek szerint Irán csapásmérő kapacitása sem volt elegendő a folyamatos, nagy gyakoriságú támadások fenntartásához, miközben

az Egyesült Államoknak is időre volt szüksége a légvédelmi rakétái pótlásához és a radarállomások javításához.

A kutatók rámutattak, hogy az adatok katonai földrajzi szempontból jól szemléltetik a rögzített, előretolt támaszpontok növekvő sebezhetőségét. A két hullámban tapasztalt károsodás alapján ezek a statikus csomópontok légvédelmi szempontból könnyen túlterhelhetők. Mivel az ilyen bázisok az amerikai globális erőkivetítés sarokkövei – többek között Dél-Koreában, Japánban, Ausztráliában és a Fülöp-szigeteken –, a drón- és rakétatámadások kombinált bevetése most mutatott rá először ezek nagymértékű sebezhetőségére, ami az előretolt bázisok védelmi és telepítési stratégiájának újragondolását teheti szükségessé.

A kutatók megjegyezték, hogy a műholdképek felbontási korlátai miatt a néhány méteres károkat nem tudták kimutatni, így a tanulmány elemzése vélhetően csak konzervatív becslést ad a tényleges fizikai hatásokról.

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