Kimondta Lavrov: Oroszország ellen fordult a civilizált világ - A helyzet komoly

Az egész úgynevezett „civilizált világ” Oroszország ellen fordult, aktívan dolgoznak az ország elpusztításán – mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a TASZSZ hírügynökségnek.

Jobb, ha mindenki megérti: a helyzet komoly. Az elnök nem rejti már ezt véka alá. Az egész úgynevezett civilizált világ – magukat legalábbis ennek hívják – ellenünk fordult”

– mondta Lavrov.

Az orosz vezető szerint a nyugati országok stratégiai vereséget akarnak mérni Oroszországra és orosz ellenzéki emigránsokat is támogatnak, akik szerinte az „Oroszországi Föderáció megosztásán dolgoznak.”

Címlapkép forrása: Mert Gokhan Koc/ dia images via Getty Images