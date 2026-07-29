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Lángokban Európa: tűzoltók haltak meg a pusztító erdőtűz elleni küzdelemben
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Lángokban Európa: tűzoltók haltak meg a pusztító erdőtűz elleni küzdelemben

MTI
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Meghalt két tűzoltó a Krétán kitört erdőtűz oltása közben - jelentette be a görög tűzoltóság szerdán.

A közlemény szerint a turisták körében népszerű Réthimno régióban, Kria Vriszi falu közelében égő tűz ellen küzdő 156 tűzoltó

a munkájukat akadályozó erős szél ellenére is hősiesen helyt állt a természeti környezet, valamint a polgárok élete és vagyontárgyai megvédése érdekében folytatott küzdelemben, amelyet négy helikopter és négy vízsugárral oltó repülőgép segítségével folytatnak.

Hozzátették, hogy önkéntesek is részt vesznek az oltásban.

Az ERT görög közszolgálati televízió információi szerint

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a két tűzoltó halálát az okozta, hogy a járművüket teljesen körbezárta a tűz,

miközben két tűzfészek között próbáltak átvágni és egy biztonságosabb területre jutni. Kria Vriszi polgármestere az ERT-nek nyilatkozva azt mondta, hogy a tűz egy 15 kilométer hosszúságú területen ég, és egyelőre nem sikerült megállítani a továbbterjedését.

A hatóságok Kria Vriszin kívül további két közeli falu lakóit is arra szólították fel, hogy hagyják el otthonaikat.

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