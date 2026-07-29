Lassan elfogynak a jelzők: drámai adatok érkeztek, borzonghatnak Donald Trump tanácsadói

Az amerikaiak nagyjából kétharmada szerint Trump politikája rontott a gazdasági helyzeten, az iráni háborúval összefüggő döntései pedig ártottak az Egyesült Államoknak.
További lesújtó adat a Fehár Ház szempontjából, hogy az amerikai lakosság mintegy háromnegyede teljesen elszakadtnak látja a republikánus elnököt a hétköznapi emberek gondjaitól.
Trump támogatottsága 34 százalékra esett vissza, ami
megegyezik az első ciklusa végén, a capitolium 2021. január 6-i ostroma után mért mélyponttal.
Az amerikaiak fele immár határozottan elutasítja őt, míg csupán rekordalacsony, 15 százalékuk támogatja erőteljesen.
A visszaesés a volt ingatlanmogul saját táborában is érzékelhető, a republikánusok körében ugyanis 78 százalékra csökkent a támogatottsága. A republikánusok mindössze 19 százaléka lelkesedik az elnök második ciklusának hátralévő része iránt, szemben a tavaszi 38 százalékkal.
Ami a szakpolitikai ügyeket illeti, Trump a legrosszabb eredményt három, egymással összefüggő területen érte el.
- Az iráni helyzet kezelését 28,
- az infláció elleni fellépését 25,
- az üzemanyagárak alakulását pedig mindössze 21 százalék értékeli kedvezően.
Egyre többen számítanak elhúzódó katonai konfliktusra, és csupán az amerikaiak negyede véli úgy, hogy az elnöknek van világos terve a helyzet kezelésére, szemben a háború kezdetén mért 40 százalékkal. Ugyancsak mindössze negyedük gondolja úgy, hogy a háború megérte az emberi és anyagi áldozatokat, miközben a fiatalabb korosztályok különösen szkeptikusak. Jelenleg tízből mintegy hat amerikai tartja Trumpot hatástalan világpolitikusnak (62%), második ciklusa kezdetén még csak 54 százalék vélekedett így.
A megkérdezettek 74 százaléka szerint az emelkedő üzemanyagárak legalább némi nehézséget okoztak nekik,
71 százalékuk pedig úgy látja, Trump nem tett eleget a mindennapi termékek árának csökkentéséért.
Trump bevándorláspolitikáját 39, a szövetségi kormányzat irányítását pedig 35 százalék tartja megfelelőnek. 20 százalékponttal több amerikai gondolja úgy, hogy az idegenrendészeti hatóság (ICE) jelenléte csökkenti a városok közbiztonságát, mitnsem javítaná azt, a ciklospóra-járvány és a kanyarós megbetegedések megugrása közepette pedig 34 százalékpontos többség véli úgy, hogy a járványügyi és az élelmiszer- és gyógyszerbiztonsági hivatalok átalakítása rontotta a közegészségügyi helyzetet.
Az amerikaiak 58 százaléka elégedetlen vagy dühös Trump washingtoni építkezései – köztük a fehér házi bálterem építése és a tükörmedence felújítása – miatt.
kevesebb mint negyedük gondolja úgy, hogy Trump el tudta kerülni a családi vállalkozása és az elnöki tisztsége közötti összeférhetetlenséget,
és 57 százalék tartja aggasztónak, hogy Trump tavaly több mint kétmilliárd dollárt keresett elnökként. Trump építkezési projektjei és példátlan gazdagodása a republikánus szavazókat is megosztja.
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