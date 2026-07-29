Lassan elfogynak a jelzők: drámai adatok érkeztek, borzonghatnak Donald Trump tanácsadói

Az amerikaiak nagyjából kétharmada szerint Trump politikája rontott a gazdasági helyzeten, az iráni háborúval összefüggő döntései pedig ártottak az Egyesült Államoknak.

További lesújtó adat a Fehár Ház szempontjából, hogy az amerikai lakosság mintegy háromnegyede teljesen elszakadtnak látja a republikánus elnököt a hétköznapi emberek gondjaitól.

Trump támogatottsága 34 százalékra esett vissza, ami

megegyezik az első ciklusa végén, a capitolium 2021. január 6-i ostroma után mért mélyponttal.

Az amerikaiak fele immár határozottan elutasítja őt, míg csupán rekordalacsony, 15 százalékuk támogatja erőteljesen.

A visszaesés a volt ingatlanmogul saját táborában is érzékelhető, a republikánusok körében ugyanis 78 százalékra csökkent a támogatottsága. A republikánusok mindössze 19 százaléka lelkesedik az elnök második ciklusának hátralévő része iránt, szemben a tavaszi 38 százalékkal.

Ami a szakpolitikai ügyeket illeti, Trump a legrosszabb eredményt három, egymással összefüggő területen érte el.

Az iráni helyzet kezelését 28,

az infláció elleni fellépését 25,

az üzemanyagárak alakulását pedig mindössze 21 százalék értékeli kedvezően.

Egyre többen számítanak elhúzódó katonai konfliktusra, és csupán az amerikaiak negyede véli úgy, hogy az elnöknek van világos terve a helyzet kezelésére, szemben a háború kezdetén mért 40 százalékkal. Ugyancsak mindössze negyedük gondolja úgy, hogy a háború megérte az emberi és anyagi áldozatokat, miközben a fiatalabb korosztályok különösen szkeptikusak. Jelenleg tízből mintegy hat amerikai tartja Trumpot hatástalan világpolitikusnak (62%), második ciklusa kezdetén még csak 54 százalék vélekedett így.

A megkérdezettek 74 százaléka szerint az emelkedő üzemanyagárak legalább némi nehézséget okoztak nekik,

71 százalékuk pedig úgy látja, Trump nem tett eleget a mindennapi termékek árának csökkentéséért.

Trump bevándorláspolitikáját 39, a szövetségi kormányzat irányítását pedig 35 százalék tartja megfelelőnek. 20 százalékponttal több amerikai gondolja úgy, hogy az idegenrendészeti hatóság (ICE) jelenléte csökkenti a városok közbiztonságát, mitnsem javítaná azt, a ciklospóra-járvány és a kanyarós megbetegedések megugrása közepette pedig 34 százalékpontos többség véli úgy, hogy a járványügyi és az élelmiszer- és gyógyszerbiztonsági hivatalok átalakítása rontotta a közegészségügyi helyzetet.

Az amerikaiak 58 százaléka elégedetlen vagy dühös Trump washingtoni építkezései – köztük a fehér házi bálterem építése és a tükörmedence felújítása – miatt.

kevesebb mint negyedük gondolja úgy, hogy Trump el tudta kerülni a családi vállalkozása és az elnöki tisztsége közötti összeférhetetlenséget,

és 57 százalék tartja aggasztónak, hogy Trump tavaly több mint kétmilliárd dollárt keresett elnökként. Trump építkezési projektjei és példátlan gazdagodása a republikánus szavazókat is megosztja.

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