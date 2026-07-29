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Megjött a jelentés: rajtaütést indított Irán az amerikaiak ellen – Ennyit a tűzszünetről?
Globál

Megjött a jelentés: rajtaütést indított Irán az amerikaiak ellen – Ennyit a tűzszünetről?

Portfolio
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Tegnap délután váratlanul ballisztikus rakétákat lőtt ki az iráni forradalmi gárda amerikai bázisokra – állítja X-oldalán az amerikai közel-keleti műveletek irányításáért felelős Középső Parancsnokság (CENTCOM).

A támadást az amerikai erők elhárították, sérültekről, anyagi kárról nem érkezett hír.

A CENTCOM azt sem tisztázta, pontosan milyen objektumokat támadott Irán.

Az incidens azért érdekes, mert a hétvége óta nem deklarált tűzszünet van érvényben Irán és az USA közt, legalábbis úgy néz ki, vasárnap óta a felek effektíve nem harcoltak egymással.

Nem világos, lesz-e válaszcsapás az amerikai erők részéről.

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Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

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