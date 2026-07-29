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Meglépte Merz: alaposan felforgatta a német kormányt a pártját sújtó botrány után
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Meglépte Merz: alaposan felforgatta a német kormányt a pártját sújtó botrány után

MTI
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Portfolio
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Friedrich Merz német kancellár átalakította kormányát, javaslatára Frank-Walter Steinmeier államfő szerdán három új minisztert nevezett ki.

A változtatások a közlekedési és az egészségügyi tárcát, valamint a kancelláriaminiszteri tisztséget érintik. Steffen Bilger kereszténydemokrata politikus került a közlekedési, Carsten Linnemann pedig az egészségügyi minisztérium élére. A Kancellári Hivatalt Nina Warken vezeti majd, aki eddig egészségügyi miniszter volt.

Bilger Patrick Schniedert váltja, akinek közlekedési miniszteri teljesítményével elégedetlen volt a kancellár. Ő távozik a kormányból. Linnemann korábban a CDU főtitkára volt, így Bilger mellett ő is új kormánytag lesz.

A miniszterek eskütételére a nyári szünet miatt csak szeptemberben kerül majd sor.

A kormány átalakítására azután került sor, hogy lemondásra kényszerült a konzervatív CDU/CSU szövetség Bundestag-frakciójának vezetője, Jens Spahn egy magánéleti botrány miatt.

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Merz kancellár számára korábbi belső ellenfele távozása megnyitotta a lehetőséget a sorcserére.

A mai napon Spahn helyére megválasztották Thorsten Freit, az eddigi kancelláriaminisztert, aki így távozik a kormányból. A 185 megjelent képviselőből 170-en adták voksukat Merz közeli emberére, ami 91,9 százalékos többséget jelent.

A kormányátalakítás hátteréről ebben a cikkünkben írtunk:

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Címlapkép forrása: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

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