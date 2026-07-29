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Most kaphat még egy erős gyomrost a világkereskedelem: újabb szorosra vetnének ki díjakat
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Most kaphat még egy erős gyomrost a világkereskedelem: újabb szorosra vetnének ki díjakat

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Az Al-Dzsazíra információi szerint a nemzetközileg is elismert jemeni kormány azzal vádolja az országban húszi lázadóit, hogy az egész régió életét befolyásoló húzásra készülnek.

Moammer al-Eryani jemeni tájékoztatási miniszter úgy véli, hogy az ország északnyugati, hegyvidéki részén hatalmas területek felett uralkodó síita húszi lázadók arra készülnek, hogy Irán példáját követve tranzitdíjat kérjenek a Báb el-Mándeb tengerszoroson átkelésért a járművektől. A tárcavezető politikus úgy véli, hogy ez veszélyes eszkalációt eredményezne,

amelynek célja, hogy a világ egyik legfontosabb stratégiai tengeri folyosóját a milícia katonai és terrorista tevékenységeinek állandó finanszírozási forrásává alakítsa.

Al-Eryani a kijelentését egy nemrégiben készült hírszerzési jelentésre alapozza, amely szerint a húszi lázadók Teherán segítségével dolgozzák ki a részleteket. Mint ismeretes, Irán a Hormuzi-szorosnál hasonló rendszert szeretne elérni, áthaladási díjat kérne a Perzsa-öböl bejáratánál a kereskedelmi járművektől. Jelen helyzetben a Forradalmi Gárda (IRGC) van a lázadók segítségére, ami magyarázatot is adhat, miért merült fel a húszik esetében is ez a gondolat. A miniszter szerint ez az adminisztratív keretek kidolgozását is jelenti, vagyis

létrejöhet egy olyan szervezet, aminek a dolga, hogy beszedje a díjat az áthaladó járművektől.

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A Báb el-Mándeb lezárása előtt kulcsfontosságú átkelővé vált a térségben a szaúd-arábiai olaj eljuttatásában a világpiacra azt követően, hogy a Hormuzi-szoroson megakadt a közlekedés. Az Arab-félsziget legnagyobb országa rendelkezik egy jelentős csővezetékkel kelet-nyugati irányban, ami segített eljuttatni a nyersanyagokat a Vörös-tenger partjára. Innen az olajszállító tankerek kis kerülővel, de el tudtak jutni a világpiacokra. A szűk tengerszorosban a húszik korábban rendszeresen okoztak problémákat, de eddig nem merült fel, hogy díjat szednének az áthaladásért. Mivel a részletek egyelőre nem ismertek, ezért nem tudni, hogy az elképzelés kikre vonatkozna.

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Címlapkép forrása: Luke Dray/Getty Images

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