Nem adják fel az oroszok: azt mondják, hamarosan újabb ország támadja meg Ukrajnát – Így néz majd ki a csapás

Néhány napja ukrán dróntámadás ért egy iráni hajót a Kaszpi-tengeren, az orosz médiában már napok óta pörög az állítólagos hír, hogy Irán ezért meg akarja támadni Ukrajnát. Ez bár elsőre több szempontból is nagyon meredeknek hangzik, a New York Times ma megerősítette, hogy Irán valóban rakétacsapást tervezett mérni Ukrajnára.
A konfliktust végül az rendezte (legalább átmenetileg), hogy Kijev és Teherán felvette a kapcsolatot: Ukrajna azt állítja, hogy véletlen volt a támadás.
Jurij Knutov orosz katonai szakértő arról beszélt az orosz MK-nak, hogy szerinte Teherán nem fogja elhinni azt, hogy véletlen incidens történt és meg fog történni a megtorlócsapás. Hangsúlyozza: szerinte ez azért is fog megtörténni, mert Irán kártérítést követel most Ukrajnától, Kijev pedig biztosan nem fog fizetni, mert ezzel magukra haragítanák Donald Trump elnököt.
Knutov hangsúlyozza: Irán rendelkezik Horramsáhr-4-es rakétákkal, melyekkel akár Londont is el tudják érni, szerinte
Teherán három ilyen rakétát lő majd ki Odesszára, Mikolaivre vagy Iljicsevszkre.
Valószínűleg Odesszára céloznak, érvel az orosz szakértő, mert szerinte erre a városra figyel a legjobban a nemzetközi média, Teheránnak pedig az az érdeke, hogy minél látványosabb legyen az akció.
A Horramsáhr-4-es lőtávolságát egyébként „csak” 2000 kilométerre taksálják, ez Londont azért nem éri el, de tény, hogy Iránból támadni tudják vele Ukrajnát (ha valahogy meg tudják kerülni a NATO-tagállam Törökország légvédelmét).
Knutov hangsúlyozza: sokat nem veszít Irán egy ilyen csapással, hiszen effektíve most is háborúban állnak Ukrajnával, Kijev már most is fegyvereket (drónvédelmi rendszereket, drónokat) szállít az Irán által támadott szunnita olajállamoknak.
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