Odalép Amerika Putyinnak, Kramatorszk kapujában az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Donald Trump amerikai elnök beleegyezett abba, hogy gyártási engedélyt adjon Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakétákra - közölte washingtoni tárgyalásuk után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Fox News hírtelevízióban helyi idő szerint kedd késő este.

Találkoztam a (Patriotok) előállítását végző amerikai katonai vállalatok képviselőivel is. Remélem, hogy megkezdjük a közös gyártást - mondta Zelenszkij a Hannity című műsorban. Az államfő az interjúban "jónak" értékelte a Fehér Házban folytatott megbeszélését az amerikai elnökkel. Beszámolt arról, hogy a fő téma az amerikai fegyverzetre vonatkozó gyártási licensz volt, és azt hangoztatta, hogy "többre és gyorsabban" van szüksége Ukrajnának a légvédelmet biztosító eszközökből.

(MTI)