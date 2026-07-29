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Odalép Amerika Putyinnak, Kramatorszk kapujában az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán
Globál

Odalép Amerika Putyinnak, Kramatorszk kapujában az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Portfolio
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Tegnap zárt ajtók mögött tárgyalt Donald Trump elnök Volodimir Zelenszkij ukrán vezetővel Patriot rakéták gyártásáról és a háború lezárásáról. A szenátus elfogadta azt a törvénycsomagot, amely felruházza az amerikai elnököt azzal a képességgel, hogy jelentős, 100%-os vámmal sújtsa azokat az országokat, melyek orosz energiahordozókat vásárolnak. Az orosz csapatok elérték Malinivkát és Tihonivkát - ezzel mindössze 10 kilométerre vannak Kramatorszk határától. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború szerdai eseményeivel.
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Döntött Amerika: odavágnak az orosz olaj és gáz vásárlóinak - Mi lesz Magyarországgal?

Az amerikai szenátus kedd este kétpárti egyetértéssel megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely az eddigieknél szigorúbb szankciókkal sújtaná Oroszországot és az orosz olaj-, valamint gázexport vásárlóit, illetve meghosszabbítja az Iránnal szembeni szankciókat is.

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Döntött Amerika: odavágnak az orosz olaj és gáz vásárlóinak - Mi lesz Magyarországgal?
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Ukrajna megkapta a Patriot-licencet

Donald Trump amerikai elnök beleegyezett abba, hogy gyártási engedélyt adjon Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakétákra - közölte washingtoni tárgyalásuk után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Fox News hírtelevízióban helyi idő szerint kedd késő este.

Találkoztam a (Patriotok) előállítását végző amerikai katonai vállalatok képviselőivel is. Remélem, hogy megkezdjük a közös gyártást - mondta Zelenszkij a Hannity című műsorban. Az államfő az interjúban "jónak" értékelte a Fehér Házban folytatott megbeszélését az amerikai elnökkel. Beszámolt arról, hogy a fő téma az amerikai fegyverzetre vonatkozó gyártási licensz volt, és azt hangoztatta, hogy "többre és gyorsabban" van szüksége Ukrajnának a légvédelmet biztosító eszközökből.

(MTI)

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Odalép Amerika Putyinnak, Kramatorszk kapujában az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború szerdai eseményeivel.

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Címlapkép forrása: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

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