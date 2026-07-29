Olyanra készülnek Trump emberei, amire még sosem: nem ebben reménykedett Ukrajna, de egyelőre megteszi

Egy amerikai tisztviselő szerint egyelőre sok a tisztázatlan kérdés a kijevi út körül, de akár két héten belül lebonyolíthatják.

Ez lenne az első alkalom, hogy Trump megbízottjai Ukrajnába utaznak, noha Oroszországban többször tárgyaltak a háború lezárása érdekében.

Az ötlet a Zelenszkij–Trump-találkozó előtt kapott lendületet, miután Laura Loomer Trump-közeli influenszer – aki nemrég maga is Kijevbe látogatott – szóvá tette, hogy az elnök emberei miért jártak ennyiszer Moszkvában, ha közben az ukrán fővárost elkerülték.

A Kyiv Independent azt írja, Ukrajna ennek ellenére jóval többet remélt a találkozó kimenetele kapcsán, mint egy szimbolikus látogatás. A központi kérdés a Patriot elfogórakéták ügye volt, jelenleg ugyanis ez az egyetlen fegyverrendszer, amellyel Kijev megbízhatóan el tudja hárítani az orosz ballisztikus rakétákat.

Zelenszkij közölte Trumppal, hogy Ukrajnának legalább 300 Patriot rakétára lenne szüksége a tél beállta előtt, különben összeomolhat az ukrán energetikai infrastruktúra az orosz csapások miatt.

Konkrét amerikai ígéret ugyanakkor nem született további patriot-szállítmányokól.

Nagyon jóindulatú, de mégis homályos

- fogalmazott az egyik ukrán küldött Trump és Zelenszkij találkozójáról. Kijevben emiatt óvatosan kezelik a lehetséges vizitet is, hisz Kushner és Witkoff korábban már emlegették, hogy Ukrajnába látogatnak, de nem lett belőle semmi.

Washington több okból is a tárgyalók kiküldése felé hajlik.

Az amerikai vezetés úgy látja, a körülmények eléggé megváltoztak ahhoz, hogy talajt fogjon egy friss diplomáciai kezdeményezés. Egy amerikai tisztviselő úgy nyilatkozott, egy légi tűzszünet mérlegelésére immár Moszkvának és Kijevnek is meglehet az oka, mivel Ukrajna kiterjesztette az orosz katonai és logisztikai célpontok elleni csapásait, Oroszország pedig az ukrán városok elleni rakéta- és dróntámadásokat fokozta.

A tervek szerint Witkoff és Kushner várhatóan előbb Moszkvába utazna, majd onnan indulna Ukrajnába. Az útnak ugyanakkor van egy gyakorlati akadálya: Ukrajna a 2022-es orosz invázió óta lezárta a légterét, így Kijevbe csak vonattal lehet eljutni.

Az ukrán tisztviselők ennek ellenére úgy vélik, a látogatás most valószínűbb, mint bármikor a Trump-adminisztráció közvetítése alatt.

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