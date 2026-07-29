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Pattanásig feszült a helyzet a térségben: Amerika azonnal oda vezényelte a USS George Washington repülőgép-hordozót
Globál

Pattanásig feszült a helyzet a térségben: Amerika azonnal oda vezényelte a USS George Washington repülőgép-hordozót

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Kína és a Fülöp-szigetek hatóságai összecsaptak egymással a Second Thomas-zátonynál, mire válaszul hirtelen a világ egyik legnagyobb hadihajója bukkant fel a közelben – írja az USNI News.

Az amerikai haditengerészet a Dél-kínai-tengerre küldte a USS George Washington (CVN-73) repülőgép-hordozót, nem sokkal azt követően, hogy Kína ismételten incidensbe keveredett a Fülöp-szigetek hatóságaival. A két ország között a vita egy jelentéktelennek tűnő, a felszín felé ki sem emelkedő zátony miatt megy, kifejezetten annak térségi szerepe miatt. Peking úgy véli, hogy ez a terület az ő felügyelete el tartozik, ezért rendszeresen küld különböző járműveket a Second Thomas-zátonyhoz, míg Manila ezzel nem ért egyet.

A növekvő feszültséget a Fülöp-szigetek legfontosabb szövetségese, az Egyesült Államok sem hagyta figyelmen kívül: az incidenst követően a USS George Washington repülőgép-hordozó csapásmérő csoport jelent meg a közelben.

A hadihajók a Luzon-szoroson keresztül a Dél-kínai-tengerre értek, miután két hónapig a kicsit távolabb, kelet felé eső vizeken tartózkodott. A Fülöp-szigeteki amerikai nagykövet, Lee Lipton egyértelműen annak tulajdonította a műveletet, kijelentette, hogy a hajózás szabadságát szeretnék védeni a régióban. A feszültség hátteréről ebben a cikkben írtunk bővebben:

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Címlapkép forrása: USS George H.W. Bush / Handout/Anadolu Agency/Getty Images

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