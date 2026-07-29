Szakad a lengyel ellenzék: korábbi legfőbb harcostársa intett be Jarosław Kaczyńskinak

Morawiecki szerdán újságíróknak elmondta: az új, Fejlődés Plusz nevű formációnak 40 képviselő és egy szenátor a tagja.
Lengyelország fejlődéséért és konzervatív identitásáért akarunk dolgozni
– mondta.
A PiS július 24-én szakadt két részre, miután több mint 30 parlamenti képviselő távozott a pártból belső viták miatt.
Morawiecki áprilisban új szervezetet alapított Fejlődés Plusz néven azzal a céllal, hogy megszerezze a jelenlegi jobboldali politikai oldal – azaz a Jog és Igazságosság párt, valamint a szélsőjobboldali Konföderáció és az ultranacionalista Lengyel Korona Konföderációja – tevékenységével elégedetlen választók támogatását.
A PiS-t irányító Jarosław Kaczyński ugyanakkor
a legnagyobb lengyel ellenzéki párt létezését fenyegető lépésként értékelte Morawiecki kezdeményezését a 2027-es parlamenti választás előtt, és az új szervezet életre hívását az ellenzék felaprózását célzó, előre eltervezett összeesküvésnek nevezte.
Emiatt ultimátumot adott a párt tagjainak: ha nem nyilatkoznak arról, hogy nem tagjai semmilyen más külső szervezetnek, azonnal kizárják őket.
Az ultimátum határidejének lejárta után több mint 30 képviselő távozott a pártból.
A 2023 októbere óta ellenzékben politizáló PiS belső vitáinak része volt az is, hogy a pártelnök márciusban a keményvonalas jobboldalinak tartott Przemysław Czarneket választotta a párt miniszterelnök-jelöltjének a 2027-es választásra, abban bízva, hogy ezzel szavazókat csábíthat át jobboldali radikális pártoktól. Morawiecki nem értett egyet a kormányfőjelölt személyével, és a Fejlődés Plusz megalapításakor azzal érvelt, hogy a PiS-nek inkább újra egy nagy jobbközép pártként kellene pozícionálnia magát.
A PiS illetékes bizottságának kedden kellett volna határozni arról, hogy kizárják-e Morawieckit és híveit a pártból, de a döntést elhalasztották.
Morawiecki úgy nyilatkozott: nem fog részt venni a párt belső „játszmáiban”, ehelyett arra akar koncentrálni, hogy Donald Tusk centrista kormányának kihívójává tudjon válni.
Tehetnek, amit akarnak, mi megyünk előre
– mondta, hozzátéve, hogy napokon belül bemutatják az új politikai formáció programját.
A Politico több közvélemény-kutatást összegző grafikonja szerint a Donald Tusk kormányfő vezette Polgári Koalíció jelenleg 32 százalékon áll, míg a PiS 22 százalékra zuhant vissza a tavaly szeptemberben mért 32 százalékról.
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