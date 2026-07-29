Szakad a lengyel ellenzék: korábbi legfőbb harcostársa intett be Jarosław Kaczyńskinak

Új frakciót hozott létre a lengyel parlamentben a legnagyobb ellenzéki pártból, a Jog és Igazságosságból (PiS) pár napja kilépett Mateusz Morawiecki, a PiS korábbi alelnöke, egykori kormányfő.

Morawiecki szerdán újságíróknak elmondta: az új, Fejlődés Plusz nevű formációnak 40 képviselő és egy szenátor a tagja.

Lengyelország fejlődéséért és konzervatív identitásáért akarunk dolgozni

– mondta.

A PiS július 24-én szakadt két részre, miután több mint 30 parlamenti képviselő távozott a pártból belső viták miatt.

Morawiecki áprilisban új szervezetet alapított Fejlődés Plusz néven azzal a céllal, hogy megszerezze a jelenlegi jobboldali politikai oldal – azaz a Jog és Igazságosság párt, valamint a szélsőjobboldali Konföderáció és az ultranacionalista Lengyel Korona Konföderációja – tevékenységével elégedetlen választók támogatását.

A PiS-t irányító Jarosław Kaczyński ugyanakkor

a legnagyobb lengyel ellenzéki párt létezését fenyegető lépésként értékelte Morawiecki kezdeményezését a 2027-es parlamenti választás előtt, és az új szervezet életre hívását az ellenzék felaprózását célzó, előre eltervezett összeesküvésnek nevezte.

Emiatt ultimátumot adott a párt tagjainak: ha nem nyilatkoznak arról, hogy nem tagjai semmilyen más külső szervezetnek, azonnal kizárják őket.

Az ultimátum határidejének lejárta után több mint 30 képviselő távozott a pártból.

A 2023 októbere óta ellenzékben politizáló PiS belső vitáinak része volt az is, hogy a pártelnök márciusban a keményvonalas jobboldalinak tartott Przemysław Czarneket választotta a párt miniszterelnök-jelöltjének a 2027-es választásra, abban bízva, hogy ezzel szavazókat csábíthat át jobboldali radikális pártoktól. Morawiecki nem értett egyet a kormányfőjelölt személyével, és a Fejlődés Plusz megalapításakor azzal érvelt, hogy a PiS-nek inkább újra egy nagy jobbközép pártként kellene pozícionálnia magát.

A PiS illetékes bizottságának kedden kellett volna határozni arról, hogy kizárják-e Morawieckit és híveit a pártból, de a döntést elhalasztották.

Morawiecki úgy nyilatkozott: nem fog részt venni a párt belső „játszmáiban”, ehelyett arra akar koncentrálni, hogy Donald Tusk centrista kormányának kihívójává tudjon válni.

Tehetnek, amit akarnak, mi megyünk előre

– mondta, hozzátéve, hogy napokon belül bemutatják az új politikai formáció programját.

A Politico több közvélemény-kutatást összegző grafikonja szerint a Donald Tusk kormányfő vezette Polgári Koalíció jelenleg 32 százalékon áll, míg a PiS 22 százalékra zuhant vissza a tavaly szeptemberben mért 32 százalékról.

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