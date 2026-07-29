Szétszedték a rettegett orosz Oresnyik-rakétát - Amit találtak benne, az egész Nyugatnak rossz hír

Vlaszjuk újságíróknak mutatta be az Oresnyik ballisztikus rakéta és a Banderol cirkálórakéta roncsait. Elmondása szerint a ballisztikus fegyver több mint ezer orosz, valamint körülbelül száz fehérorosz gyártmányú alkatrészt tartalmaz.

A főegység 2023–24-ben készült, de található benne 2025-ös alkatrész is"

– jegyezte meg a tanácsadó. Kiemelte, hogy ez arra utal, hogy

az agresszor ország gyakorlatilag már külföldi komponensek felhasználása nélkül is képes előállítani ezeket a korszerű és ütőképes rakétákat.

Az Oresnyik indításait a Kazahsztán közelében, Kijevtől mintegy 1100 kilométerre fekvő Kapusztyin Jar-i kísérleti telepről hajtják végre. Egy MIRV-rendszerű rakétafegyverről van szó, ami azt jelenti, hogy egyetlen rakéta több robbanófejet is képes célba juttatni. Mivel a fegyver jelentős pusztításra képes, Oroszország rendszeresen fenyegeti Kijevet újabb és újabb Oresnyik-csapásokkal, de eddig csak háromszor alkalmazták az eszközt.

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