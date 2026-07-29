Teljesen megbénult a közlekedés a Dráván, hajmeresztő dolgokat tárt fel a kiszáradó meder

Még azok a helyiek sem emlékeznek hasonlóan alacsony vízállásra, akik életük nagy részét a Dráva mellett töltötték.
Az eszéki partszakaszon nagy területeken vált láthatóvá a folyómeder, a vízből pedig roncsok és korábban elmerült maradványok emelkedtek ki.
A parton tartózkodó horgászok szerint a visszahúzódó vízzel együtt a halak is a mélyebb mederrészekbe, illetve a Duna felé húzódtak, ezért a fogás jóval gyérebb a megszokottnál.
A rendkívüli vízállás a folyami közlekedést is megbénította.
A nagyobb hajók, köztük a turistahajók nem tudnak közlekedni a Dráván, a csónakok irányítása pedig a felszín közelébe került homokpadok és mederakadályok miatt fokozott óvatosságot igényel. Az eszéki kikötők megközelítése is nehezebbé vált.
Ideiglenesen leállították azt a kompot is, amely a folyó két partja között szállítja az utasokat. Az üzemeltető közölte: a járat csak akkor indulhat újra, ha ismét biztonságossá válik a közlekedés.
Az eszéki kikötői hatóság szerint az elmúlt években egyre gyakoribbá és kiszámíthatatlanabbá váltak a Dráva alacsony vízállású időszakai. Emiatt turistahajók maradnak el, és az áruforgalom, valamint a kikötői rakodás tervezése is egyre nehezebb.
Az apadó folyó egyszerre kínál ritkán látható látványt és rejt komoly veszélyeket: a mederből már hajóroncsok és régi hidak maradványai kerültek elő, miközben
eldobott fegyverek, háborús robbanószerkezetek és más, eddig rejtve maradt akadályok is a felszín közelébe kerülhetnek
- hangsúlyozta a lap.
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