Történelmi ötlettel állt elő Netanjahu Trumpnak: teljesen új alapokra helyezhetik Amerika és Izrael kapcsolatát

A KAN izraeli közszolgálati médium egy névtelenséget kérő politikai forrásra hivatkozva közölte, hogy
a két vezető zárt ajtók mögötti tárgyalásán az amerikai katonai segítségnyújtás jövője is napirendre került.
A beszámoló szerint Netanjahu a támogatás fokozatos csökkentését javasolta, az átmeneti időszak végén, tíz éven belül pedig teljesen kivezetnék a Jeruzsálemnek nyújtott közvetlen amerikai segélyt - írja a török Anadolu hírügynökség.
Az izraeli kormányfő elképzelése szerint a rakétavédelmi programokban továbbra is fennmaradna az amerikai-izraeli együttműködés, a két ország ugyanakkor a közvetlen pénzügyi segítségnyújtás helyett a közös védelmi fejlesztési projektekre helyezné át a hangsúlyt.
Izrael a második világháború óta eltelt időszakban az amerikai külföldi segélyezés legnagyobb kedvezményezettje.
Washington 2025 májusáig mintegy 174 milliárd dollárnyi támogatást és rakétavédelmi finanszírozást biztosított jeruzsálemnek.
A jelenlegi katonai segélykeret egy 2016-os megállapodáson alapul, amely a 2019 és 2028 közötti pénzügyi éveket öleli fel. Ennek értelmében az Egyesült Államok – a kongresszus éves jóváhagyásától függően – 38 milliárd dollár kötelezettséget vállalt. Ebből 33 milliárd dollár a katonai támogatást teszi ki évi átlagosan 3,3 milliárd dollár értékben, míg 5 milliárd dollár a közös rakétavédelmi programokra jut, évente átlagosan 500 millió dollár értékben.
Netanjahu korábban már többször szorgalmazta Izrael függőségének mérséklését a közvetlen amerikai katonai segélyektől. Januárban a The Economistnak, májusban pedig a CBS 60 Minutes című műsorának úgy nyilatkozott, hogy hosszú távon meg akarja szüntetni az amerikai finanszírozásra való ráutaltságot, miközben fenntartaná a szoros védelmi együttműködést, különösen a rakétavédelem terén. A keddi, mintegy 90 perces megbeszélésen a felek Iránról, Gázáról és más regionális kérdésekről is egyeztettek.
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