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Trump bejelentette: Amerika indítja a támadást - Rommá fogják bombázni Iránt
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Trump bejelentette: Amerika indítja a támadást - Rommá fogják bombázni Iránt

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Donald Trump amerikai elnök bejelentette: az Egyesült Államok erőteljes megtorlócsapást fog végrehajtani Irán ellen, amiért ma hajnalban támadást indítottak egy jordániai amerikai bázis ellen.

Ki fogjuk belőlük verni a sz*rt is”

– mondta Donald Trump a Fox News hírcsatornának.

Durván oda fogunk verni nekik. Meg fogjuk őket verni”

– mondta.

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Trump arról is beszélt, hogy az Egyesült Államoknak mindössze pár perce volt reagálni a váratlan iráni támadásra, de lelőtték a rakétákat.

Az elnök azt is elismerte, hogy Szaúd-Arábiával közösen támadták az éjjel az iraki Hasd es-Sabi csapatait, a síita milíciát a vezető a „világ rákjának” nevezte.

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Címlapkép forrása: Tasos Katopodis/Getty Images

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