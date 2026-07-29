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Úgy néz ki, igaz a hír: majdnem megtámadta Ukrajnát egy újabb ország - Hajszálon múlt a háború kiterjedése
Globál

Úgy néz ki, igaz a hír: majdnem megtámadta Ukrajnát egy újabb ország - Hajszálon múlt a háború kiterjedése

Portfolio
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Irán majdnem megtámadta Ukrajnát – mondták el a New York Times-nak amerikai és iráni bennfentesek.

A lap információi szerint Irán ballisztikus rakétákat akart kilőni egy ukrán kikötőre a Fekete-tengeren;

a csapás azért indult volna el, mert a napokban Ukrajna felrobbantott egy iráni hajót a Kaszpi-tengeren.

A cél az lett volna, hogy „üzenetet küldjenek” Ukrajnának a csapással, elrettentve a további támadásokat Irán tulajdona ellen, de végül nem került erre sor, mivel Teherán és Kijev diplomáciai úton rendezte az incidenst.

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Címlapkép forrása: Viacheslav Onyshchenko/Global Images Ukraine via Getty Images

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