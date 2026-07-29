Úgy néz ki, igaz a hír: majdnem megtámadta Ukrajnát egy újabb ország - Hajszálon múlt a háború kiterjedése

A lap információi szerint Irán ballisztikus rakétákat akart kilőni egy ukrán kikötőre a Fekete-tengeren;
a csapás azért indult volna el, mert a napokban Ukrajna felrobbantott egy iráni hajót a Kaszpi-tengeren.
A cél az lett volna, hogy „üzenetet küldjenek” Ukrajnának a csapással, elrettentve a további támadásokat Irán tulajdona ellen, de végül nem került erre sor, mivel Teherán és Kijev diplomáciai úton rendezte az incidenst.
Címlapkép forrása: Viacheslav Onyshchenko/Global Images Ukraine via Getty Images
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