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Visszadobta Irán a legújabb javaslatot: ennyit a békülésről?
Globál

Visszadobta Irán a legújabb javaslatot: ennyit a békülésről?

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Irán elutasította Omán Hormuzi-szorossal kapcsolatos terveit – írta meg a Wall Street Journal.

Omán elképzelése szerint

a Hormuzi-szorost lényegében egyenlően felosztotta volna egymás közt a két ország, Teherán ezzel nem volt elégedett.

Az iráni külügyminiszter-helyettes nyíltan beszélt arról, hogy szeretnék, hogyha a beérkező hajóforgalmi útvonalat teljes egészében Irán irányítaná, míg a kimenő sávot részben Ománnak adnák.

Ezt a követelést a lap forrásai "ésszerűtlennek" nevezték.

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Az Egyesült Államok közben továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy semmilyen díjat, vámot vagy egyéb bevételt nem szerezhet Irán a Hormuzi-szoroson áthajózó forgalomtól. A lap forrásai szerint most, hogy az Omán által kínált kompromisszumos megoldás is kudarcba fulladt, valószínűleg a korábban aláírt iráni-amerikai keretmegállapodást sem sikerül majd újjáéleszteni.

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Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

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