A háború kezdete óta nem történt ilyen: amerikai vállalat üzemére mért csapást Oroszország

A Delaware államban 2023-ban bejegyzett Terminal Autonomy precíziós, mélységi csapásmérésre alkalmas drónokat gyárt, amelyek vezérlése ellenáll az orosz elektronikus hadviselésnek. A cég neve a kamikazedrónok támadásának végső fázisára utal, amikor a rádiós vagy mobiljelek zavarása után a mesterséges intelligencia veszi át az irányítást.
A vállalat honlapja alapján AI-vezérelt csapásmérő eszközeik már aktív szolgálatot teljesítenek a fronton.
A cég kijevi üzemét ért csapásról az orosz állami TASSZ hírügynökség számolt be először vasárnap, az orosz védelmi minisztériumra hivatkozva. A tudósítás nem tért ki arra, hogy a gyár amerikai tulajdonban van, mindössze annyit közölt, hogy egy ukrán–amerikai cég szakemberei dolgoztak a helyszínen. A TASSZ pontosan megnevezte a legyártott eszközöket is: az üzemben AQ-400 Scythe és AQ-100 Bayonet típusú drónok készültek. Egy, a vállalathoz közel álló forrás szerint a támadásban senki sem vesztette életét.
Anthony Vinci, az amerikai hírszerzés egykori vezető tisztségviselője kifejtette, hogy az oroszokat nem érdekli a gyártóüzemek tulajdonosi háttere, azok mindenképpen célpontnak számítanak. Vinci hozzátette, amennyiben amerikai fegyverrendszereket, például Patriot légvédelmi rakétákat gyártanának Ukrajnában, az orosz haderő azokat is célba venné. Megjegyzése azért is időszerű, mert július elején Donald Trump bejelentette: az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajna számára a Patriot rakéták helyi gyártását.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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