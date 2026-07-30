Bemondta az európai vezető: 50% esély van Ukrajna győzelmére, idén eldőlhet a háború

Tusk Tarnawa Kolonia falu mellett beszélt, ahová egy valószínűleg eltévedt orosz rakéta csapódott be. A lengyel vezető elismerte a csapás tényét, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „nincs ok azt feltételezni,” hogy Oroszország szándékosan támadta meg Lengyelországot.

Hangsúlyozta: az incidens rávilágít arra, hogy Ukrajnát minden lehetséges eszközzel támogatni kell.

Lengyelország biztonsága közvetlenül függ attól, hogy mennyire hatékony az ukrán hadsereg, többek közt a levegőben is. Ha az ukránoknak meglenne, amit végig kértek, akkor lehet, hogy soha nem is lőtték volna ki ezt a ballisztikus rakétát Lengyelország felé”

– mondta.

Tusk arról is beszélt, hogy szerinte

50% esély van arra, hogy Ukrajna megnyeri a háborút.

A helyzet egyértelmű, a következő 100 napban eldőlhet a háború eredménye, jelenleg 50-50% a kimenetel esélye”

– mondta.

Hozzátette: Donald Trump, Elon Musk és „pár befolyásos ember” segíthet a konfliktus rendezésében.

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