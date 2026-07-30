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Bemondta Netanjahu: valójában mindegy, mi lesz a Hormuzi-szorosnál – Van itt egy hosszú távú megoldás
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Bemondta Netanjahu: valójában mindegy, mi lesz a Hormuzi-szorosnál – Van itt egy hosszú távú megoldás

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Hosszabb távon a Közel-Kelet államai el fogják kerülni a Hormuzi-szorost, most már mindenki érti, hogy Irán az egész világra veszélyes – mondta Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök az ABC News-nak.

Netanjahu arról beszélt: lehetetlen megjósolni, Irán pontosan milyen jövőt szán a Hormuzi-szorosnak, nem lehet tudni, mi lesz a térséggel. Ez, illetve Irán agresszív fellépése a szoros és a Közel-Kelet országai, energiaellátó infrastruktúrája ellen pedig hosszabb távon arra kényszeríti majd a régió államait, hogy keressenek más útvonalat az energiaexportra.

Mindenki érti ma a világon, hogy Irán milyen súlyos veszélyt jelent a világbékére”

– mondta Netanjahu.

Szerintem a szoros nem lesz erős zsarolási eszköz, mert az emberek át fogják költöztetni az energiaexporthoz használt csőrendszereket a Vörös-tengerre, innen Izraelre és a Földközi-tengerre. Ezt a szorítást fel tudjuk, fel fogjuk oldani”

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– mondta az izraeli vezető.

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Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images

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