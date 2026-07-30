Csendes fojtogatásba kezdett az ázsiai szuperhatalom: elvághatják a külvilágtól a vitatott szigetet, ez lehet a háború első lépése

Kína 2026-ban feltűnően szakított a korábbi évek gyakorlatával: elmaradt a szokásos tavaszi katonai erődemonstráció Tajvan körül, helyette a parti őrség fokozott jelenlétével igyekszik nyomást gyakorolni a szigetre. Az új stratégia kevesebb nemzetközi figyelmet kelt, miközben lehetővé teszi Peking számára az adatgyűjtést, a joghatóság kiterjesztését és a tajvani védelmi rendszer éberségének aláásását. Tajpej szerint a cél egy meglepetésszerű kereskedelmi blokád előkészítése lehet, ami az importfüggő sziget energiaellátását napok alatt megbéníthatná. A helyzet globális tétjét növeli, hogy Tajvan a világ chipgyártásának nagyhatalma, így bármilyen blokád súlyos ellátási zavarokat okozhat világszerte.

Felrúgott szokások

Peking 2022-ben szakított az addigi hallgatólagos megegyezéssel, hogy a felek katonai járművei vagy hatóságai nem lépik át a Tajvani-szoros felezővonalát. Abban az évben, augusztusban az amerikai házelnök, a demokrata Nancy Pelosi – szintén látványosan felrúgva az addigi szokásokat – a vitatott hovatartozású Tajvanra látogatott, ami incidensek sorozatát eredményezte. Ettől kezdve szinte naponta bukkantak fel a sziget körül az illetéktelenül érkező hadihajók vagy éppen a légierő járművei, sőt, Kína egyenesen egy nagyszabású hadgyakorlatot tartott, amikor lényegében körülzárták a területet.

Az elmúlt időszakban a Kínai Népköztársasággal foglalkozó katonai szakértők számára feltűnhetett, hogy az eddigi „szokásoktól” eltérően a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA) egy ideje nem vonult fel Tajvan (vagyis Kínai Köztársaság) körül. Ezek a műveletek nyaranta egyébként sem szoktak jellemzőek lenni, mivel a sorra érkező tájfunok nem teszik lehetővé vagy nagyon megnehezítik a nagyszabású katonai mozgásokat. A legutóbbi látványos erődemonstráció óta eltelt idő mégis szokatlanul hosszú, ezért

felmerült, hogy Kína változtatott a taktikáján.

A teljes képet áttekintve, Kína az ezt megelőző három évben a tavaszi időszakban legalább egyszer felvonultatta az erejét, ezeken nem is nagyon titkoltan a sziget elfoglalásához szükséges műveleteket gyakorolták. 2022-ben és 2023-ban egyszer, 2024-ben háromszor, majd 2025-ben kétszer került sor az év különböző időszakában látványos erőfitogtatásra, legutóbb tavaly december legvégén. A „szokásos” tavaszi művelet azonban idén teljesen elmaradt.

Over the past year, Taiwan documented 5,317 PLA air sorties, with 3,687 PLA planes crossing the median line into its ADIZ, alongside 73 balloon flights - this end of the year visual captures Beijing's persistent military coercion directed at Taipei throughout 2025 pic.twitter.com/EDGHSWOOKi https://t.co/EDGHSWOOKi — Damien Symon (@detresfa_) January 3, 2026

Új stratégia

Kína egyáltalán nem hagyott fel azzal, hogy nyomást gyakoroljon a tajpeji vezetésre, ám az eddigi stratégiáját jelentősen átalakította. A látványos katonai akciók helyett inkább a kisebb figyelmet keltő, kevésbé aggasztónak ható műveletekre kezdték áthelyezni a hangsúlyt. A tajvani védelmi minisztérium adatai szerint a kínai parti őrség járművei júniusban 110 műveletet hajtottak végre a környéken, júliusban pedig 26-án érték el ugyanezt a számot, ami a fokozódó érdeklődésre utal. Maga Peking június 1-ével jelentette be a megerősített jelenlétét, ami két másik térségi hatalom, Japán és a Fülöp-szigetek tárgyalásainak kezdetéhez fűződik.

Pekingnek számos előnyt ad ez az óvatosabb(nak ható) stratégia:

Nem kelt vele jelentős figyelmet : a korábbi esetekben az egész világ figyelmét élénken felhívták magukra, amikor a legnagyobb hadihajóikkal – köztük repülőgép-hordozókkal – vonultak fel a sziget köré.

: a korábbi esetekben az egész világ figyelmét élénken felhívták magukra, amikor a legnagyobb hadihajóikkal – köztük repülőgép-hordozókkal – vonultak fel a sziget köré. Ehhez kapcsolódik, hogy a helyi hatóságok figyelmét is könnyebben el tudja altatni. A 2022 óta tartó incidensek önmagában a sziget védelmi rendszerének tesztelését célozzák, most a „kisebb problémát okozó” járművekkel még lejjebb vinnék az állandó éberségre okot adó szintet, ami egy tényleges blokád/katonai művelet során komoly előnyt jelenthet.

A 2022 óta tartó incidensek önmagában a sziget védelmi rendszerének tesztelését célozzák, most a „kisebb problémát okozó” járművekkel még lejjebb vinnék az állandó éberségre okot adó szintet, ami egy tényleges blokád/katonai művelet során komoly előnyt jelenthet. A nagy figyelem komoly ellenállással párosul: nemzetközileg Peking számos alkalommal kénytelen volt látványos ellenállással szembesülni, ami nem tett jót Kína nemzetközi renoméjának sem.

ami nem tett jót Kína nemzetközi renoméjának sem. A kisebb járművek képesek rengeteg adatot összegyűjteni, akár a sziget ellenálló-képességéről, reakcióiról, de a földrajzi sajátosságokról is. A kínai mezőgazdasági minisztérium nemrégiben például arról számolt be, hogy a vitatott területen az egyik járműve kutatásokat végzett a „kínai joghatóság alá tartozó erőforrásokról”.

A kínai mezőgazdasági minisztérium nemrégiben például arról számolt be, hogy a vitatott területen az egyik járműve kutatásokat végzett a „kínai joghatóság alá tartozó erőforrásokról”. Tud a saját jogainak érvényesítésére hivatkozni. Precedenst adhat erre, hogy egy parti őrségi hajó több külföldi kereskedelmi járműtől követelt adatmegosztást, ami arra utal, hogy Peking igyekszik az általa meghozott törvényi keretek hatóságát kiterjeszteni a térségre.

Tajvan az utóbbi időszak eseményei miatt egyre élénkebben kezdett foglalkozni azzal a lehetőséggel, hogy

Kína esetleg alternatív módon igyekszik majd nyomást gyakorolni: blokádra készülnek fel.

A blokád

A fenyegetett sziget vezetése szerint az aggodalomra okot adó incidensek idővel jóval erőszakosabbá válhatnak. Attól tartanak például, hogy a Tajvan körül felbukkanó kínai járművek folyamatosan zaklatni fogják a külföldi járműveket, hogy ezzel is rontsák a kereskedelmi lehetőségeket a térségben. A veszélyesebb forgatókönyvet sem tartják teljesen kizártak, úgy vélik ugyanis, hogy a jóval radikálisabb beavatkozás sem került le a napirendről. A tajpeji kormány úgy véli, hogy a katonai és a politikai döntéshozók a mostani műveletekkel azt fontolgatják, hogy a hadsereg felvonultatása nélkül,

meglepetésszerűen elvágják a kereskedelmi útvonalaktól.

Ez a lépés kritikus helyzetet teremthet a szempontjukból, ugyanis az nyersanyagokban szegény terület elsősorban az importra támaszkodik az energiatermelésénél. További hátrányt jelent, hogy például a gáztárolók a teljes feltöltöttség mellett mindössze 20 napra elegendő mennyiségű forrást tudnak tárolni, emiatt már erőteljesen gondolkodnak, hogy növeljék kapacitásokat. A másik lehetőséget is egyre inkább fontolóra veszik: újra a nukleáris energia felé fordulnak. Az energia-ellátási nehézségek ugyanakkor nem fognak megoldódni gyorsan, hosszú hónapokra, de inkább évekre van szükség ahhoz, hogy olyan rendszert alakítsanak ki, amely jóval kisebb mértékben támaszkodik az energiahordozók importjára.

Should Taiwan restart a nuclear power plant in southern Taiwan? Voters will decide on Saturday. pic.twitter.com/y0r80VLYo2 https://t.co/y0r80VLYo2 — TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) August 22, 2025

A tajvani katonai stratégák úgy vélik, hogy a legfontosabb ellátási folyosó a szigetre keletre fekvő terület lehet, ahol az amerikai és japán segítség mellett tovább tudna áramolni például az üzemanyag is. Éppen ez a terület, ahol Tokió és Manila a tengeri határok, és gazdasági övezetek tekintetében megállapodásra törekszik. Kína egyébként ezzel szemben is kifogást emelt, mivel szerintük a két ország itt olyan területeken egyezkedik, amelyek valójában hozzá tartoznak. A megbeszélések Tajpej szempontjából teljesen mást jelentenek, ugyanis lényegében a keleti partvonal körüli egyezményt eredményezhet, ez pedig kulcsfontosságú lehet a sziget ellátásának biztosítása szempontjából.

Itt fekszik Jonaguni, a Japán területéhez tartozó sziget, amely mintegy 110 kilométerre keletre található Tajvantól. Tokió az elmúlt időszak feszültségei miatt már elkezdett egyre korszerűbb fegyverrendszereket telepíteni ide, ez szintén komoly felhördülést váltott ki Pekingben. Ezek egy súlyosabb konfliktus idején komoly elrettentő erőt jelenthetnek és biztosítják itt az amerikai és japán járművek (vagy mindazoknak, akik a Kínai Köztársaság számára szükséges rakományt szállítanak) előtt a zavartalan megközelítést.

Nagy kihívást jelentene ugyanakkor, hogy egy nem (hivatalosan) katonai járművekkel végrehajtott fizikai blokád kényelmetlen helyzetet teremtene a térségben. Nagyjából hasonló kihívásokról lehet szó, mint amit Kína jelenleg a Fülöp-szigetekkel vív a Second Thomas-zátonynál, ahol időről időre a két ország parti őrsége fizikailag összecsap. Az incidensek alacsony szinten maradnak, de a visszatérő esetek jelzik, hogy senki sem akar engedni a súlyosbodó helyzet ellenére sem a követeléseikből. Nagy különbséget jelent, hogy ameddig a Dél-kínai-tenger ezen részén egy apró zátony birtoklása a tét – amire egyébként szintén megmozdult az Egyesült Államok és a térségbe irányította a USS George Washington repülőgép-hordozóját – addig Tajvan a világ chipgyártó nagyhatalma.

A sziget körüli blokád, – még a részleges is – globális ellátási zavarokat idézhet elé, ezért kulcsfontosságú, hogy Tajpej szövetségesei miként reagálnak.

Az Egyesült Államok már reagált az eseményekre, az Amerikai Intézet Tajvanon (American Institute in Taiwan – AIT; ez lényegében a nagykövetségi feladatokat látja el) posztolt egy képet, amelyen az amerikai és a tajvani parti őrség egyik hajója látható, amint közösen hajóznak. Ez félreérthetetlenül jelzi Pekingnek, hogy a nyugati nagyhatalom hajlandó növelni az aktivitását a térségben a szövetségese védelme érdekében. A gyakorlatban ugyanakkor ez nem feltétlenül jelenti Washington beavatkozását.

The American Institute in Taiwan posted an image of Coast Guard Administration cutter Taipei (CG5005) operating with US Coast Guard cutter USCGC Midgett on 7/28.The AIT praised bilateral cooperation in a variety of maritime security initiatives.(China Times) pic.twitter.com/mIHn1x66V9 https://t.co/mIHn1x66V9 — Taiwan Defense News Tracker (@TaiwansDefense) July 28, 2026

A korábbi példákból már látható volt, hogy kisebb blokáddal Kína már próbálkozott a parti őrségi járművekkel a Fülöp-szigeteknél, ezúttal könnyen lehet, hogy az ott szerzett gyakorlatait nagyobb volumenre ültetné át. Ez addig fajulhat, hogy egymással lökdösődő hajókat, vízágyúkat, esetleg evezőkkel és botokkal verekedést jelenthet a felek között. Bár ez messze elmarad a súlyos katonai invázió és a nagyszabású összecsapások forgatókönyvétől, de könnyen meglehet, hogy valójában

Peking csak arra vár, hogy valaki hibázzon.

Egyetlen haláleset, súlyosan sérült hajó, vagy éles lőszerhasználat is okot adhat a pekingi vezetésnek, hogy megadja számára a „casus bellit” és az egész világot megrengető háború robbanjon ki.

Címlapkép forrása: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images