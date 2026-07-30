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Csúnya szakítás: Trump hű támogatója volt, most az elnök azonnali megbuktatására szólított fel
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Csúnya szakítás: Trump hű támogatója volt, most az elnök azonnali megbuktatására szólított fel

Portfolio
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Alex Jones, az InfoWars nevű amerikai portál egykori tulajdonosa kedden kijelentette, Donald Trumpot el kell mozdítani az elnöki posztról az iráni háború miatt - írja a Hill. Az összeesküvés-elméletek és álhírek terjesztésében élen járó, radikális jobboldali influenszer szerint a helyzet irányítása teljesen kicsúszott a Trump-kormányzat kezéből, és az adminisztráció már az országos sorozás előkészítésén munkálkodik.

Az X platformon közvetített élő műsorában Jones felszólította a Kongresszust, hogy érvényesítse a háborús jogköreit. Mint mondta, korábban többször megpróbáltak szavazni erről, mindhiába.

Nekik kellene jóváhagyniuk a háborút. Ez háború. Már készítik elő a sorozást. Ha ez nem háború, akkor semmi sem háború. Úgy értem, ez teljesen kicsúszott az irányítás alól

- mondta Jones, aki 2016-ban és 2020-ban egyaránt kiállt Trump megválasztása mellett, és a republikánus elnökhöz hasonlóan azt hangoztatta, hogy elcsalták a hat évvel ezelőtti elnökválasztást.

A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt egyébként még márciusban nem zárta ki teljesen a sorozás lehetőségét.

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És ezért itt és most követelem: XXV. alkotmánykiegészítés, közjogi felelősségre vonás [impeachment], bármi, aminek történnie kell, hogy ez a középpontba kerüljön, hogy irányítást szerezzünk az országunk felett

- tette hozzá Jones.

A XXV. alkotmánykiegészítés értelmében az alelnök és a kabinet többsége alkalmatlannak nyilváníthatja az elnököt feladatai elvégzésére, ezzel az alelnök kezébe adva a hatalmat. Az impeachmentről (alkotmányos vádeljárásról vagy közjogi felelősségre vonásról) a Kongresszus voksol, és amennyiben a felsőház kétharmada bűnösnek mondja ki az elnököt, azzal automatikusan el is távolítja a posztjáról.

Jones szerint nemcsak az iráni háború, az is impeachmentet vonna maga után, hogy Trump támogatta a 2027-es védelmi költségvetési törvényt (NDAA). A képviselőház annak ellenére fogadta el az 1,15 ezermilliárd dolláros büdzsét – amely finanszírozza az iráni háborút –, hogy a fegyveres konfliktust magát nem hagyta jóvá.

Jones, aki korábban többek közt a 9/11-es terrortámadásokról tett közzé ellentmondásos teóriákat, felvázolta azt is, hogy szerinte milyen szándékok húzódnak meg az iráni háború hátterében.

Totális háborút akarnak, hogy cenzúrázhassanak és elvegyék a szabadságunkat, államosíthassanak mindent, és félrelökhessenek minket a mesterséges intelligenciával. [...] Zsarnoksággal nézünk szembe, de a közvélemény ébredezik

- mondta, majd arra szólított fel, hogy a jobb- és a baloldal az ellentéteket félretéve utasítsa el a háborút, amely romba döntené a gazdaságot és amerikai katonák életét követelné. Állítása szerint egy nagyszabású szárazföldi invázió előkészítése zajlik.

Jones 1999-ben alapította az InfoWarst, de a weboldal idén májussal megszűnt. Ennek előzménye, hogy a 2012-es Sandy Hook iskolai lövöldözés áldozatainak családtagjai 1,3 milliárd dolláros kártérítést pereltek ki Jonesból, amiért azt terjesztette, hogy a tragédiát megrendezték. Jones vitatott tartalmai más platformra költöztek, az InfoWarst pedig csődeljárás alá vonták, hogy kifizessék a kártérítést, így a The Onion szatirikus "híroldal" birtokába került. Azóta parodisztikus tartalmak jelennek meg az InfoWars neve alatt.

Nem Jones az egyetlen Trump-közeli inlfuenszer, aki kiábrándult az elnökből az iráni háború miatt:

Tucker Carlson volt Fox News-műsorvezető bocsánatot kért, amiért valaha támogatta a korábbi ingatlanmágnást és a Republikánus Pártot.

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Címlapkép forrása: Joe Buglewicz/Getty Images

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