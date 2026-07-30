Egyre látványosabban áll be Trump Ukrajna mögé: ez lehet a fordulat

Az amerikai vezető nem sokkal a hétfői megbeszéléseket követően beszélt röviden arról, hogy miként látja jelenleg a konfliktus jövőjét. Pozitívan nyilatkozott az ukrán féllel kapcsolatban is, ami optimizmusra ad okot Kijevben, ugyanakkor a háború lezárásának fontosságát hangsúlyozta:
Jó volt. Nézd, tudod, kint teszi a dolgát. Szeretném, ha véget vetne a háborúnak. Szóval, ez nagyon egyszerű
– mondta Zelenszkijről és a találkozóról Trump, a szavai pedig új fordulatot jelenthetnek a konfliktusban.
Az amerikai elnök a beiktatását követően nagy elánnal ugrott neki az orosz-ukrán konfliktus megoldásának, de az akkori beszámolók szerint úgy vélték Washingtonban, hogy a béke inkább az ukránoknak segítene. Az elmúlt időszakban azonban megváltozott a látásmód, egyre inkább beállt Amerika az ukrán álláspont mögé. Ettől függetlenül Trump hangsúlyozta a béke fontosságát és a pozitív viszonyát Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is:
Jól kijövök Putyin elnökkel. Jól kijövök Zelenszkij elnökkel. És ahogy mondtam neki, véget akarok vetni a háborúnak. El akarom érni, hogy véget érjen a háború
– emelte ki.
Ezt követően ismét megerősítette, hogy hatalmas veszteségek vannak a frontvonalon, konkrétumokat is megemlített, szerinte a múlt hónapban 25 ezren vesztették az életüket a harcok közben.
Címlapkép forrása: Zelenskyy Social Media Account/Anadolu via Getty Images
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