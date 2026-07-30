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Ha ez így megy tovább, rohamosan megnőhetnek Amerika háborús veszteségei - Nagy bajba kerülhet Donald Trump
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Ha ez így megy tovább, rohamosan megnőhetnek Amerika háborús veszteségei - Nagy bajba kerülhet Donald Trump

Portfolio
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Egyre kritikusabb lőszerhiányban szenved az Egyesült Államok a high-tech eszközök terén, fogyóban vannak az irányított levegő-föld rakéták és a légvédelmi rakéták készlete - közölte Ryan Bohl, a RANE Network Közel-Keletért felelős vezető elemzője az Al-Dzsazírával.

Ryan Bohl arról beszélt a katari lapnak, hogy az amerikai készletek jelentősen megcsappantak a csúcstechnológiás eszközök terén.

A hiány elsősorban azokat a távolról indítható levegő-föld fegyvereket érinti, amelyeket a szomszédos országok légteréből is biztonságosan be lehet vetni, de a fejlett légvédelmi rendszerek, például a THAAD elfogórakétáinak száma is kritikusan alacsony.

Bár az Egyesült Államok szinte korlátlan mennyiségű hagyományos, nem irányított bombával rendelkezik, ezek alkalmazása gyökeresen eltérő taktikát követelne meg. A "butabombák" célba juttatásához az amerikai gépeknek mélyen be kellene hatolniuk az iráni légtérbe, közvetlenül kiteve magukat az ellenséges tűznek. Az iráni légvédelem a közelmúltban már megsemmisített egy amerikai F-15-ös vadászgépet, egy ötödik generációs F-35-ös pedig megsérült ellenséges tűzben.

Ryan Bohl úgy látja: a Trump-adminisztráció a veszteségek mérséklésére törekszik, ezért "nem túl lelkes" a kockázatosabb katonai taktikák és a kevésbé korszerű rendszerek alkalmazásával kapcsolatosan. A kialakult helyzet lényegében azt jelenti: az amerikai vezetőnek döntnie kell, hogy inkább tárgyalásos úton próbálja meg rendezni a konfliktust vagy kockázatosabb katonai stratégiát kezd el követni.

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