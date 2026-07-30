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Irán bedurvult: olyan ország területét támadták, amire még nem volt példa - Célkeresztbe került a térség egyik legerősebb országa
Globál

Irán bedurvult: olyan ország területét támadták, amire még nem volt példa - Célkeresztbe került a térség egyik legerősebb országa

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Valószínűleg dróntámadás ért két hajót egy egyiptomi kikötőben, köztük egy amerikai tulajdonú LNG-tankert - jelentette a New York Times. Az incidens hátterében jó eséllyel Irán áll.

Az incidens a Szuezi-csatorna közelében, Egyiptom földközi-tengeri partvidékén található Damietta kikötőjében történt.

Az Ambrey tengerészeti biztonsági cég szerint a két hajót is megrongáló robbanást vélhetően dróntámadás okozta, amely legalább az egyik hajót eltalálta. A támadás forrását a társaság nem azonosította.

A New York Times két iráni forrása úgy fogalmazott, hogy

a dróntámadás célja annak demonstrálása volt: a globális hajózási útvonalak és az energiaellátás még súlyosabban megzavarhatók, ha Teherán a feszültség további fokozása mellett dönt.

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Azt nem részletezték, hogy az akciót Irán vagy egy vele szövetséges milícia hajtotta-e végre.

Donald Trump elnök az Ovális Irodában úgy nyilatkozott, hogy tájékoztatták az incidensről, és Iránt sejtette a háttérben, bár részleteket nem közölt. Az esetet a korábbi események folytatásaként értékelte, és leszögezte: az Egyesült Államok nagyon keményen fog lecsapni Iránra, mert "most rajtuk a sor."

A kigyulladt amerikai tárolótanker, az Energos Winter a Connecticut állambeli Stamfordban székelő Energos Infrastructure tulajdona, amelyet az Apollo Global Management által kezelt befektetési alapok birtokolnak. A hajót az egyiptomi állami gázvállalat, az Egyptian Natural Gas Holding Company bérli. A társaság képviselője szerint a teljes legénység épségben van és nem történt sérülés. A másik érintett jármű a görög üzemeltetésű GasLog Salem LNG-tanker, amelyet az Ambrey információi szerint legalább egy drón eltalált.

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Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

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