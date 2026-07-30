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Jelentett Moszkva: szétbombázták az ukrán hadiipart
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Jelentett Moszkva: szétbombázták az ukrán hadiipart

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Az orosz hatóságok megnevezték a ma hajnali támadás célpontjait, állításuk szerint nagyon súlyos csapásokat szenvedett el Ukrajna – közölte a Ria Novosztyi.

Az orosz védelmi minisztérium nyilvánosságra hozta, hogy a nagyszabású ukrajnai támadás során pontosan miket vettek célba. A közlemény szerint

az egyik legfontosabb célpontot a Flamingo rakéták gyártásában fontos üzemek jelentették.

A felsorolás a következő:

  • Kijevben a Majak gyárat támadták, itt az FP-1 és -2 drónokhoz gyártanak alkatrészeket, valamint a drónokat összeszerelő Elektrotechnikai Üzem kapott találatot.
  • Lvivben a LDARZ és a LORTA üzemet vették célba, előbbi a FP-5 Flamingo turbóhajtóműveit javítja, utóbbi pedig a fedélzeti elektronikát és radarrendszereket gyárt például a Neptune-MD rakétákhoz.
  • Ivano-Frankivszk és Rivne megyékben szintén Ukrajna nagy hatótávolságú rakétáit gyártó üzemeket támadtak,
  • míg Dnyipropetrovszkban az Aquaplast gyár, amely támadó pilóta nélküli repülőgépeket és pilóta nélküli hajókat fejleszt. Utolsóként az Energomekhkomplekt önjáró tarackokat gyártó vállalatot nevezték meg a célba vett létesítmények között.

Ukrajna több robbanást elismert az országban, ugyanakkor azt nem részletezte, hogy ténylegesen az említett üzemeket sikerült-e eltalálni, vagy ebben Moszkva jelentősen túloz. A jelentés azt is írja, hogy az oroszok folytatták az ukrán kikötői infrastruktúra támadását, két szárazáru-szállító hajóra csaptak Juzsnij kikötőben.

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