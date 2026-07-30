Jelentett Moszkva: szétbombázták az ukrán hadiipart

Az orosz védelmi minisztérium nyilvánosságra hozta, hogy a nagyszabású ukrajnai támadás során pontosan miket vettek célba. A közlemény szerint

az egyik legfontosabb célpontot a Flamingo rakéták gyártásában fontos üzemek jelentették.

A felsorolás a következő:

Kijevben a Majak gyárat támadták, itt az FP-1 és -2 drónokhoz gyártanak alkatrészeket, valamint a drónokat összeszerelő Elektrotechnikai Üzem kapott találatot.

Lvivben a LDARZ és a LORTA üzemet vették célba, előbbi a FP-5 Flamingo turbóhajtóműveit javítja, utóbbi pedig a fedélzeti elektronikát és radarrendszereket gyárt például a Neptune-MD rakétákhoz.

Ivano-Frankivszk és Rivne megyékben szintén Ukrajna nagy hatótávolságú rakétáit gyártó üzemeket támadtak,

míg Dnyipropetrovszkban az Aquaplast gyár, amely támadó pilóta nélküli repülőgépeket és pilóta nélküli hajókat fejleszt. Utolsóként az Energomekhkomplekt önjáró tarackokat gyártó vállalatot nevezték meg a célba vett létesítmények között.

Ukrajna több robbanást elismert az országban, ugyanakkor azt nem részletezte, hogy ténylegesen az említett üzemeket sikerült-e eltalálni, vagy ebben Moszkva jelentősen túloz. A jelentés azt is írja, hogy az oroszok folytatták az ukrán kikötői infrastruktúra támadását, két szárazáru-szállító hajóra csaptak Juzsnij kikötőben.

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