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Karnyújtásnyira a történelmi megállapodás: még ma eldőlhet a háborús övezet sorsa
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Karnyújtásnyira a történelmi megállapodás: még ma eldőlhet a háborús övezet sorsa

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A mai nap áttörés jöhet a Hamász lefegyverzését célzó tárgyalásokon – jelentette több izraeli és palesztin lap is.

A palesztin terrorszervezet és Izrael képviselői jelenleg Kairóban tárgyalnak közvetítőkön keresztül az izraeli-gázai tűzszünet követkető fázisának nyélbe ütéséről.

Izraeli lapok szerint „nagyrészt megegyeztek” a felek, már a mai nap megállapodás születhet a Hamász lefegyverzéséről.

Palesztin források szerint a lefegyverzés nem lenne teljes: a kézifegyvereit megtartaná a terrorszervezet, illetve egyes fegyvereket nem megsemmisítenének, hanem csupán raktárba helyeznének.

A szervezet azt követeli Izraeltől hogy függessze fel gázai katonai műveleteit és vonuljon ki az övezetből. Izraeli lapok arról írnak, hogy Jeruzsálem számára ez a feltétel nem lesz elfogadható, illetve a Hamász teljes és végleges lefegyverzését követelik, így könnyen lehet, hogy a tárgyalások végül kudarcba fulladnak.

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Izrael emellett azt is szeretné elérni, hogy a Hamász többé semmilyen közvetett vagy közvetlen politikai hatalmat ne gyakorolhasson Gázában.

Végleges bejelentés egy esetleges megállapodásról a mai nap várható, ha lesz ilyen.

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Címlapkép forrása: Khames Alrefi/Anadolu via Getty Images

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