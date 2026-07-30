Kiszivárgott: valójában két nyugati katonai hatalom mutatja az utat az ukránoknak Oroszország szétbombázásában

Két ország, az Egyesült Államok és Franciaország is kulcsfontosságú hírszerzési információkat adhat át Ukrajnának, hogy ezzel is segítsék a mélységi csapásokat Oroszország területén. A lap szerint a nyugati ügynökségek segítséget nyújtanak Kijevek abban, hogy az egyes drónok haladási útvonalát meghatározzák, valamint a kulcsfontosságú célpontok megjelöléséhez is hozzájárulnak. Előbbi azért is kiemelkedően fontos, mert az orosz légvédelmi rendszerek helyét is megismerhetik, így ki tudják kerülni azokat a pontokat, ahol esetlegesen meg tudnák semmisíteni az érkező támadást.
Az Egyesült Államok és Franciaország által szolgáltatott hírszerzési adatok segítettek feltérképezni az orosz légvédelmi rendszerek helyét, és azonosítani azokat az útvonalakat, amelyek lehetővé tennék a drónok számára, hogy megkerüljék azokat, és elérjék a mélyen Oroszországban található célpontokat
– közölte a lap.
A FT különös hangsúllyal emelte ki Párizs szerepét, mivel a franciák nagyon nagy hatást gyakorolnak a célpontok kiválasztásában. A lap szerint az amerikaiak pedig abban segítettek Ukrajnának korábban, hogy a Moszkva elleni csapást előkészítsék. A jelentések szerint efelé maga az amerikai elnök, Donald Trump is lelkesedést mutatott, tetszett neki az elképzelés. Ez a téma a G7-es megbeszéléseken került elő, ahol támogatta az orosz energiaszektor elleni erőteljesebb fellépést. Később szintén ő volt az, aki dicsérte az akciókat:
Ez eszkaláció, de ugyanakkor egy olyan eszkaláció, amely hozzájárulhat a konfliktus lezárásához
– mondta.
Más amerikai politikusok is pozitívan nyilatkoztak az eseményekről, szerintük az ukrán támadások közelebb hozzák a háború végét. Ezekre a kijelentésekre a Kreml csak nagyon óvatosan reagált, hangsúlyozva, hogy nem tekintik eszkalációnak az Egyesült Államok vezető politikusainak a kijelentéseit.
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