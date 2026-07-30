Lecsapott az ukrán hírszerzés: szuperritka és méregdrága orosz fegyvert pusztítottak el

A Telegramon közölte a HUR, hogy a Krímen mértek csapást egy orosz Murmanszk-BN elektronikus hadviselési (EW) rendszerre. Az eset még néhány nappal korábban történt, július 26-ról 27-re virradóra támadták meg az eszközt, a rendszer egyik darabját. A jelentések szerint a támadás a Fiolent-fok közelében történt, az esetről videót is nyilvánosságra hoztak:

DIU operators destroyed a russian Murmansk-BN electronic warfare system near Cape Fiolent in temporarily occupied Crimea on the night of July 26–27. Designed for SIGINT, interception, and HF jamming, it has a range of up to 5,000 km. pic.twitter.com/RmBcuHsKnA https://t.co/RmBcuHsKnA — Defence Intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) July 30, 2026

A Murmanszk-BN egyediségét az adja, hogy akár 5000 kilométeres távolságig hatékony rövidhullámú rádiójelek felderítésére, elfogására és zavarására tervezték.

A zavarási frekvenciája a 3–30 MHz-es tartomány, a gyári adatok szerint mintegy 640 000 négyzetkilométernyi területet tudnak vele lefedni. A teljes rendszer négy antennacsoporttal rendelkezik, összesen 16 antennával; az árbocok 32 méter magasra nyúlnak ki. Először 2014-ben kezdték el rendszeresíteni az orosz hadseregben, tíz évvel később Iránnak is átadták a technológiát. A rendszer teljes árára vonatkozóan nem állnak rendelkezésre nyilvános információk, ugyanakkor más EW rendszerek gyártási költségeire vonatkozóan vannak elérhető adatok, így ez vélhetően minimum több millió dolláros berendezést jelent.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio