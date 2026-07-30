  • Megjelenítés
Lecsapott az ukrán hírszerzés: szuperritka és méregdrága orosz fegyvert pusztítottak el
Globál

Lecsapott az ukrán hírszerzés: szuperritka és méregdrága orosz fegyvert pusztítottak el

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az ukrán védelmi hírszerzés (HUR) beszámolt a Krímen drónokkal végrehajtott támadásáról, amely egy különleges célpontra mért csapást.

A Telegramon közölte a HUR, hogy a Krímen mértek csapást egy orosz Murmanszk-BN elektronikus hadviselési (EW) rendszerre. Az eset még néhány nappal korábban történt, július 26-ról 27-re virradóra támadták meg az eszközt, a rendszer egyik darabját. A jelentések szerint a támadás a Fiolent-fok közelében történt, az esetről videót is nyilvánosságra hoztak:

A Murmanszk-BN egyediségét az adja, hogy akár 5000 kilométeres távolságig hatékony rövidhullámú rádiójelek felderítésére, elfogására és zavarására tervezték.

A zavarási frekvenciája a 3–30 MHz-es tartomány, a gyári adatok szerint mintegy 640 000 négyzetkilométernyi területet tudnak vele lefedni. A teljes rendszer négy antennacsoporttal rendelkezik, összesen 16 antennával; az árbocok 32 méter magasra nyúlnak ki. Először 2014-ben kezdték el rendszeresíteni az orosz hadseregben, tíz évvel később Iránnak is átadták a technológiát. A rendszer teljes árára vonatkozóan nem állnak rendelkezésre nyilvános információk, ugyanakkor más EW rendszerek gyártási költségeire vonatkozóan vannak elérhető adatok, így ez vélhetően minimum több millió dolláros berendezést jelent.

Még több Globál

Orosz rakéta tört be a NATO területére, súlyos támadás érte az ukrán hadiipart – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Új stratégiát dobott be Zelenszkij: így akarja megnyerni Trumpot és az Egyesült Államokat

Sorsfordító kísérlet az Egyesült Államokban: elnémították a GPS-t, új korszak kezdődik a hadviselésben

Kapcsolódó cikkünk

Orosz rakéta tört be a NATO területére, súlyos támadás érte az ukrán hadiipart – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Magyar Péter bejelentette: leállhat a teljes paksi atomerőmű
Irán bedurvult: olyan ország területét támadták, amire még nem volt példa - Célkeresztbe került a térség egyik legerősebb országa
Odalép Amerika Putyinnak, Kramatorszk kapujában az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility