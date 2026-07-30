Lesújtó helyzetben a orosz ipar motorja: hosszú hónapokra is leállhatnak a legfontosabb üzemek egyetlen találat után

Az ukrán egységek mérnökök bevonásával választják ki azokat az elsősorban szovjet tervezésű berendezéseket, amelyek kiesése a leghosszabb időre bénítja meg a termelést. Míg az olajtároló tartályok elleni támadások látványos tüzeket okoznak ugyan, a károk viszonylag gyorsan helyreállíthatók.
A másodlagos feldolgozóegységek sérülése azonban hónapokra visszaveti a finomítást.
Ilyen például a kőolaj-finomítás előtti sótalanítást és víztelenítést végző berendezés, amelyet nemrég az ukrán határtól 2500 kilométerre fekvő, a világ legnagyobbjai közé tartozó omszki finomítóban is találat ért.
A fekete-tengeri tuapszei finomítóban egy április végi kettős csapás több mint egy tucat tartályt és mintegy 80 ezer köbméternyi tárolókapacitást semmisített meg, emellett súlyos károkat szenvedett a nehézolaj értékesebb üzemanyagokká alakításáért felelős krakkolóegység is. Hasonló a helyzet a Nyizsnyij Novgorod-i ksztovói finomítóban, ahol a május közepi dróntámadások óta teljesen leállt a létesítmény. Az ottani lepárlóegység még a legfrissebb, 2026. július 18-i hőtérképes műholdfelvételeken sem mutatott semmilyen hőkibocsátást.
A műholdfelvételek és a szakértői elemzések egyértelműen bizonyítják, hogy a helyreállítási munkálatok rendkívül lassan haladnak.
Egy kutatás, amely 29 nagy orosz finomító éjszakai fénykibocsátását vizsgálta egészen 2026 májusáig, kimutatta, hogy egy-egy sikeres csapást követően a létesítmények körüli fényerősség 30 százalékkal is visszaesett, és ez a csökkenés több esetben 13 hónapnál is tovább fennmaradt. A moszkvai finomítót ért támadást követően hetekkel később is láthatók voltak a megsemmisült tartályok és szivattyúállomások roncsai, míg a kisebb üzemek jelentős része szintén használhatatlan állapotban maradt.
Bár Oroszország 2022 óta folyamatosan bővíti a finomítók drónvédelmi rendszereit, a fizikai akadályok, például a védőhálók hatástalannak bizonyulnak az ukránok által alkalmazott, ugyanarra a pontra érkező drónrajok ellen. A célzott, amerikai és francia hírszerzési adatokkal is támogatott ukrán hadjárat hatására az orosz tényleges és névleges finomítási kapacitás 30, illetve 45 százaléka esett ki a termelésből. A hiány szinte minden orosz régióban mennyiségi korlátozásokhoz és hosszú sorokhoz vezetett a benzinkutakon, drasztikusan megnehezítve a belföldi piac ellátását.
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