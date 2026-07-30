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Már az ötödik veszhetett oda: hirtelen jött a vészhelyzet az ukrán F-16-os küldetésén, földnek csapódott a vadászgép
Globál

Már az ötödik veszhetett oda: hirtelen jött a vészhelyzet az ukrán F-16-os küldetésén, földnek csapódott a vadászgép

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A Kyiv Independent értesülései szerint július 29-én a földnek csapódott az ukránok egyik F-16-os vadászgépe.

Az ukrán légierő megerősítette, hogy az egyik F-16-os vadászgép éppen bevetésen volt, amikor elvesztették vele a kapcsolatot.

A pilóta jelenleg biztonságban van. Sikeresen evakuálták, és egy egészségügyi intézménybe szállították vizsgálatra és diagnosztikai tesztekre

– emelték ki.

Hozzátették, hogy a vadászgép orosz légi célpontok elleni küldetést teljesített, amikor hirtelen vészhelyzet jelentkezett. A pilóta nem tudta elhárítani a problémákat, azért végül a katapultálás mellett határozott. A hatóságok jelenleg is dolgoznak a becsapódás helyszínén.

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Kijev sokoldalúan veti be az amerikai gyártmányú, de nyugat-európai országoktól kapott negyedik generációs F-16-os vadászgépeket. Egyszerre alkalmazzák ezeket az oroszok felől érkező támadások elhárítására, például cirkálórakéták, vagy drónok lelövésére, valamint az ellenséges erők elleni csapásmérésekre is. Arról egyelőre nem adtak bővebb tájékoztatást, hogy mi vezethetett a mostani balesethez. Ukrajna az Oryx háborús veszteségeket listázó oldal szerint eddig négy F-16-ost veszített, ez az ötödik.

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Címlapkép forrása: Scott Peterson/Getty Images

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