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Megerősítették: miközben Amerika bombáz, fű alatt folynak a tárgyalások Iránnal
Globál

Megerősítették: miközben Amerika bombáz, fű alatt folynak a tárgyalások Iránnal

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A közel-keleti harcok kiújulása ellenére továbbra is folyamatban vannak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között – erősítette meg a közvetítő szerepet betöltő Pakisztán az AFP-nek.

Tahir Andrabi, a pakisztáni külügyminisztérium szóvivője Iszlámábádban hivatalosan is megerősítette az egyeztetések tényét.

Folynak a tárgyalások a felek közt, különösen a Hormuzi-szoros és a de-eszkaláció kérdésében

- mondta.

A pakisztáni vezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy Washingtont és Teheránt visszaterelje a korábban megkötött iszlámábádi egyetértési nyilatkozathoz - tette hozzá. Iszlámábád jelenleg arra ösztönzi az érintett feleket, hogy tartsák tiszteletben korábbi vállalásaikat, és folytassák a dokumentumban rögzített szakértői szintű tárgyalásokat.

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