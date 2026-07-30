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Megindult Donald Trump megtorlása: rakétaeső zúdult Iránra
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Megindult Donald Trump megtorlása: rakétaeső zúdult Iránra

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Átfogó támadást hajtott végre Irán ellen az amerikai haderő – közölte X-oldalán a térség katonai műveleteit irányító Középső Parancsnokság (CENTCOM).

A szervezet jelentésében az olvasható, hogy az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtesthez köthető parancsnoki állásokat, rakétaindítókat, drónképességet, megfigyelő létesítményeket és tengerészeti képességeket semmisítettek meg.

A támadás válaszcsapás volt, amiért tegnap Irán ballisztikus rakétákat lőtt ki Jordániára, több napnyi de facto fegyvernyugvás után.

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Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images

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