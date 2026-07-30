Megindult Donald Trump megtorlása: rakétaeső zúdult Iránra

Átfogó támadást hajtott végre Irán ellen az amerikai haderő – közölte X-oldalán a térség katonai műveleteit irányító Középső Parancsnokság (CENTCOM).

A szervezet jelentésében az olvasható, hogy az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtesthez köthető parancsnoki állásokat, rakétaindítókat, drónképességet, megfigyelő létesítményeket és tengerészeti képességeket semmisítettek meg.

A támadás válaszcsapás volt, amiért tegnap Irán ballisztikus rakétákat lőtt ki Jordániára, több napnyi de facto fegyvernyugvás után.

CENTCOM says it struck dozens of targets in a “heavy wave” of airstrikes on Iran overnight in response to yesterday's Iranian missile attacks on U.S. forces.Newly released strike footage: pic.twitter.com/47V0nlAKFu https://t.co/47V0nlAKFu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 30, 2026

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images