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Megszólalt Zelenszkij: Oroszország ázsiai szövetségesének a fegyverét vetették be Ukrajna ellen
Globál

Megszólalt Zelenszkij: Oroszország ázsiai szövetségesének a fegyverét vetették be Ukrajna ellen

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön bejelentette, hogy az előzetes adatok szerint Oroszország észak-koreai rakétát vetett be egy ukrán falu elleni támadásban, amelyben hatan életüket vesztették.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtök esti videóüzenetében elmondta, hogy

a Radusne elleni csapás során hosszú idő után először alkalmaztak észak-koreai gyártmányú rakétát.

Az ukrán államfő élesen bírálta Moszkva és Phenjan szövetségét, amely szerinte rakétaszállításokra, észak-koreai katonák európai jelenlétére, valamint ukrán civilek – köztük gyermekek – meggyilkolására irányul.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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