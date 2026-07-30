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Moszkva szerint Zelenszkij tűzfészekbe nyúlt, egyetlen ügy miatt fájhat nagyon az ukrán elnök feje
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Moszkva szerint Zelenszkij tűzfészekbe nyúlt, egyetlen ügy miatt fájhat nagyon az ukrán elnök feje

Portfolio
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Az orosz külügyminisztérium különleges ügyekkel megbízott nagykövete, Rogyion Mirosnyik értékelte az ukrán belpolitikai helyzetet – közölte a TASzSz.

Súlyos ellenállásba és tüntetésekbe torkollott az ukrán elnök azon döntése, amely alapján a kormánynak távoznia kellett. A leginkább egyetlen ember távozása miatt vonultak az utcára rengetegen, Mihajlo Fedorov védelmi minisztert szeretnék sokan továbbra is ebben a pozícióban látni. A 35 éves politikussal kapcsolatban továbbra is tartanak a találgatások, hogy pontosan mi lesz a jövője, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeretné valamilyen formában a vezetésben tartani. Az orosz politikai vezetők szerint ugyanakkor ez a lépés súlyos következményekkel járhat, Mirosnyik elmagyarázta miért:

Miért éppen a katonai szférában eszkalálódott a konfrontáció? Mert ez a legfontosabb terület mind közül. Itt van a legtöbb pénz, itt van a legnagyobb befolyás, és itt a legmagasabbak a politikai nézettség

– hangsúlyozta.

A diplomata ezt követően azzal folytatta, hogy Zelenszkijnek le kellett váltania azokat az embereket is, akik Andrij Jermak, korábbi elnöki kabinetvezetőhöz köthetőek. Szerinte a személyes jó kapcsolat megmaradt, ugyanakkor az államfőnek kínos lenne politikailag, ha megtartaná azokat, akik a korábbi kabinetvezetőhöz kapcsolhatóak. Ebben az is szerepet játszott Mirosnyik szerint, hogy a kormány már „nem tudott több nyugati támogatást kipréseli”, ezért új típusú vezetésre volt szükség. Fedorov ellenállása ugyanakkor komoly kihívás elé állítja jelenleg a kijevi vezetést.

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Címlapkép forrása: Danylo Antoniuk/Anadolu via Getty Images

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