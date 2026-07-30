Nagy a baj: elérik Szlovjanszkot az orosz Uragánok – Hamarosan eldőlhet a Donbasz sorsa

Uragán rakéta-sorozatvetőkkel lövik az orosz erők Szlovjanszkot, Donyeck megye második legnagyobb, még ukrán kézen lévő városát – jelentik ukrán lapok.

Az orosz rakéta-sorozatvető Szlovjanszk egyik lakónegyedét vette tűz alá, hat lakóházban keletkezett sérülés. A tüzérségi eszköz, vagy eszközök támadását drónokkal is támogatták az oroszok.

A csapás után Szlovjanszk egy részében elment az áram, a hatóságok dolgoznak az ellátórendszer helyreállításán.

Az incidens azért is érdekes, mert azt jelzi, hogy

Szlovjanszk az orosz rakéta-sorozatvetők lőtávolságán belül esik.

A BM–27 Uragán lőtávolsága lőszertípustól függően nagyjából 8–35 kilométer. A kilövőjárműveket ugyanakkor az ukrán dróntevékenység és az ellentüzérségi tűz miatt jellemzően nem közvetlenül az érintkezési vonalra telepítik, hanem a saját vonalak mögött, bizonyos mélységben alkalmazzák.

A támadás jól mutatja, hogy a Szlovjanszk–Kramatorszk térség egyre inkább frontvárossá válik. Könnyen lehet, hogy a következő hetekben-hónapokban a még ukrán kézen lévő két legnagyobb város, Kramatorszk és Szlovjanszk gyalogsági ostroma is megindul majd.

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