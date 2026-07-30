Orosz rakéta tört be a NATO területére, súlyos támadás érte az ukrán hadiipart – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Orosz beszámolók szerint Kijev a fővárostól délkeletre található Penza városában vette célba az áruszállítással foglalkozó vállalat, a Wildberries raktárát.

Ellenséges drónok terrortámadást hajtottak végre egy Wildberries raktárban. Az előzetes jelentések szerint egy ember megsérült. Körülbelül 200 alkalmazottat evakuáltak

- közölte Oleg Melnicsenko, a régió kormányzója.

Az előzetes információk szerint egy ember sérült meg. Az utóbbi időben az ukránok rendszeresen vették célba az "orosz Amazonnak" is nevezett vállalatot, mivel állításuk szerint a hadsereg számára szükséges alkatrészeket is tárolnak a logisztikai központokban.

(TASzSz)