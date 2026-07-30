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Orosz rakéta tört be a NATO területére, súlyos támadás érte az ukrán hadiipart – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
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Orosz rakéta tört be a NATO területére, súlyos támadás érte az ukrán hadiipart – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

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Kiadta a legfrissebb jelentését az ukrán légierő, ebben pontosan részletezik a július 30-i orosz támadást – számolt be az Ukrajinszka Pravda. A nagyszabású orosz támadás során rengeteg, különböző típusú rakétát vetettek be, ezek Ukrajna jelentős részén komoly károkat okoztak. Az egyik eszköz a szomszédos Lengyelországot is elérte – számolt be az RBK Ukraine. Ott hajnalban riasztást kellett kiadni, ennek következtében az F-16-os vadászgépek is a levegőbe emelkedtek – közölte a TVP World. Később az orosz hatóságok megnevezték a ma hajnali támadás célpontjait, állításuk szerint nagyon súlyos csapásokat szenvedett el Ukrajna – közölte a Ria Novosztyi. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
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Lecsapott az ukrán hírszerzés: szuperritka és méregdrága orosz fegyvert pusztítottak el

Az ukrán védelmi hírszerzés (HUR) beszámolt a Krímen drónokkal végrehajtott támadásáról, amely egy különleges célpontra mért csapást.

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Lecsapott az ukrán hírszerzés: szuperritka és méregdrága orosz fegyvert pusztítottak el
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Új stratégiát dobott be Zelenszkij: így akarja megnyerni Trumpot és az Egyesült Államokat

A The Times értesülései szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alaposan felkészült a találkozójára.

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Új stratégiát dobott be Zelenszkij: így akarja megnyerni Trumpot és az Egyesült Államokat
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Négy település elfoglalását jelentették az oroszok

Az orosz védelmi minisztérium szerint egyetlen nap alatt összesen négy települést foglaltak el Ukrajnában, egyet a Donbaszban, kettőt Szumi megyében, míg a negyediket Harkiv megyében. A bejelentéseket érdemes fenntartásokkal kezelni, visszatérő motívum az orosz sikerjelentéseknél, hogy néha ár azelőtt bejelentést tesznek egy település megszerzéséről, hogy azt valóban az ellenőrzésük alá vonták, illetve bizonyos esetben akár többször is győzelmi bejelentést tesznek ugyanarról a faluról vagy városról.

(TASzSz nyomán)

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258 drón és egy sor veszteség

Az orosz védelmi minisztérium nyilvánosságra hozta az éjszakai ukrán támadás mérlegét: összesen 258 ukrán drónról beszélnek, ezeket hatástalanították. A szokásostól eltérően az orosz média a sikerek mellett becsapódásokról és veszteségekről is beszélt. Megemlítették például a Wildberries újabb két raktára elleni támadást, valamint állításuk szerint több másik "vállalkozásra estek a lelőtt drónok darabjai", például Udmurtföldön, vagy Krasznodarban. Azt nem pontosították, hogy milyen típusú vállalatról van szó.

(TASzSz)

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Szibiha: Oroszország rettegett rakétája tört be a NATO területére

A július 30-i nagyszabású orosz támadás során rengeteg, különböző típusú rakétát vetettek be, ezek Ukrajna jelentős részén komoly károkat okoztak. Az egyik eszköz a szomszédos Lengyelországot is elérte – számolt be az RBK Ukraine.

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Szibiha: Oroszország rettegett rakétája tört be a NATO területére
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Kiszivárgott: valójában két nyugati katonai hatalom mutatja az utat az ukránoknak Oroszország szétbombázásában

A Financial Times (FT) lap ukrán tisztviselők nyilatkozataira hivatkozva arról írt, hogy Kijev komoly segítséget kap az Oroszország elleni támadásoknál.

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Kiszivárgott: valójában két nyugati katonai hatalom mutatja az utat az ukránoknak Oroszország szétbombázásában
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Vízre bocsátották Oroszország új nukleáris csodafegyverét: brutális rakétaarzenállal tarolhatja le a tengereket

Pontosan kilenc évvel az építés megkezdése után Oroszország vízre bocsátotta a legújabb, 885M Jaszeny-M osztályú, atommeghajtású vadásztengeralattjáróját, a K-563 Uljanovszkot - közölte a Defence Express.

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Vízre bocsátották Oroszország új nukleáris csodafegyverét: brutális rakétaarzenállal tarolhatja le a tengereket
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Jelentett Moszkva: szétbombázták az ukrán hadiipart

Az orosz hatóságok megnevezték a ma hajnali támadás célpontjait, állításuk szerint nagyon súlyos csapásokat szenvedett el Ukrajna – közölte a Ria Novosztyi.

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Jelentett Moszkva: szétbombázták az ukrán hadiipart
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Történelme egyik legsúlyosabb rakétazáporára ébredt Ukrajna, szinte az egész országban zúgtak a szirénák

Kiadta a legfrissebb jelentését az ukrán légierő, ebben pontosan részletezik a július 30-i orosz támadást – számolt be az Ukrajinszka Pravda.

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Történelme egyik legsúlyosabb rakétazáporára ébredt Ukrajna, szinte az egész országban zúgtak a szirénák
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Veszélyes incidens történt, felszálltak a NATO F-16-osai, titokzatos kráter bukkant fel

Lengyelországban hajnalban riasztást kellett kiadni, ennek következtében az F-16-os vadászgépek is a levegőbe emelkedtek – közölte a TVP World.

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Veszélyes incidens történt, felszálltak a NATO F-16-osai, titokzatos kráter bukkant fel
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Ukrán hírszerzés: szinte teljesen tehetetlenek az új orosz fegyverrel szemben, Moszkva felpörgeti a Banderolok gyártását

Oroszország sorozatgyártásba veszi az Sz8000 Banderol cirkálórakétát, miután befejezte a teszteket – közölte a Militarnyi.

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Ukrán hírszerzés: szinte teljesen tehetetlenek az új orosz fegyverrel szemben, Moszkva felpörgeti a Banderolok gyártását
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Moszkva szerint Zelenszkij tűzfészekbe nyúlt, egyetlen ügy miatt fájhat nagyon az ukrán elnök feje

Az orosz külügyminisztérium különleges ügyekkel megbízott nagykövete, Rogyion Mirosnyik értékelte az ukrán belpolitikai helyzetet – közölte a TASzSz.

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Moszkva szerint Zelenszkij tűzfészekbe nyúlt, egyetlen ügy miatt fájhat nagyon az ukrán elnök feje
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Ballisztikus rakétákkal támadták meg Ukrajnát

Július 30-án a hajnalra az ukránok több orosz ballisztikus rakéta becsapódását jelentették, az első információk szerint legalább 8 ember vesztette életét a detonációkban, valamint további 30 sérültről számoltak be. Eddig az ország több településéről jelentettek károkat, például Lvivből, Kijevből és Krivij Rihből is. A légierő egyelőre nem adott tájékoztatást a támadás pontos méretéről.

(Kyiv Independent)

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Egyre látványosabban áll be Trump Ukrajna mögé: ez lehet a fordulat

Az RBK Ukraine írt a Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök közötti megbeszélések részleteiről.

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Egyre látványosabban áll be Trump Ukrajna mögé: ez lehet a fordulat
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Ismét az orosz Wildberries raktárát támadták az ukránok

Orosz beszámolók szerint Kijev a fővárostól délkeletre található Penza városában vette célba az áruszállítással foglalkozó vállalat, a Wildberries raktárát.

Ellenséges drónok terrortámadást hajtottak végre egy Wildberries raktárban. Az előzetes jelentések szerint egy ember megsérült. Körülbelül 200 alkalmazottat evakuáltak

- közölte Oleg Melnicsenko, a régió kormányzója.

Az előzetes információk szerint egy ember sérült meg. Az utóbbi időben az ukránok rendszeresen vették célba az "orosz Amazonnak" is nevezett vállalatot, mivel állításuk szerint a hadsereg számára szükséges alkatrészeket is tárolnak a logisztikai központokban.

(TASzSz)

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Már az ötödik veszhetett oda: hirtelen jött a vészhelyzet az ukrán F-16-os küldetésén, földnek csapódott a vadászgép

A Kyiv Independent értesülései szerint július 29-én a földnek csapódott az ukránok egyik F-16-os vadászgépe.

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Már az ötödik veszhetett oda: hirtelen jött a vészhelyzet az ukrán F-16-os küldetésén, földnek csapódott a vadászgép
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Rossz hírt kapott a Nyugat a rettegett Oresnyik rakéta szétszedésével, Druzskivkát ostromolják az oroszok – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

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Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

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