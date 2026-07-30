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Példátlan incidens: zendülés történt egy izraeli bázison, egy egész alakulat vált harcképtelenné
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Példátlan incidens: zendülés történt egy izraeli bázison, egy egész alakulat vált harcképtelenné

Portfolio
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Zendülés történt egy izraeli bázison: száz katona letette a fegyverét és tiltakozásképpen elhagyta a támaszpontját. A példátlan tiltakozás következtében az érintett alakulatot bevetésre alkalmatlannak minősítették a soron következő gázai harci feladatok ellátására - jelentette az Ynet.

Az izraeli lap szerint a Givati-dandár Tzabar zászlóaljának tagjai tagadták meg a szolgálatot.

A katonák a teljes harci felszerelésüket és szolgálati fegyvereiket a bázison hagyták, majd kizárólag a személyes holmijukat magukhoz véve távoztak a laktanyából, és hazautaztak.

Az izraeli hadsereg szóvivője megerősítette a zendülés tényét és azt is elárulták a sajtónak, hogy a konfliktus egy parancsnoki utasításból fakadt, ez ellen tiltakoznak a katonák.

Az incidens háttere, hogy a zászlóaljparancsnok elrendelte az alakulatnál a katonák által szabálytajanul viselt jelképek eltávolítását az egyenruhákról. A katonák elmondása szerint ezek a szimbólumok végigkísérték őket a gázai és libanoni harcokban, évfolyamról évfolyamra öröklődtek, és szorosan hozzátartoztak az egység identitásához.

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A fegyelemsértés miatt a zászlóalj elveszítette bevethetőségi minősítését, így az eredeti parancsokkal ellentétben nem vehet részt a Gázai övezetben előkészített harci küldetésekben.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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