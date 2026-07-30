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Rossz hírt kapott a Nyugat a rettegett Oresnyik rakéta szétszedésével, Druzskivkát ostromolják az oroszok – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Globál

Rossz hírt kapott a Nyugat a rettegett Oresnyik rakéta szétszedésével, Druzskivkát ostromolják az oroszok – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

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Az orosz Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta szinte teljesen külföldi alkatrészek nélkül készül, a komponensek egy részét pedig Fehéroroszországban gyártják – közölte Vlagyiszlav Vlaszjuk, az ukrán elnök szankciós politikáért felelős tanácsadója az RBK cikke szerint. A RIA Novosztyi az orosz Dél csapatcsoportosítás közleményére hivatkozva az írta, hogy az orosz erők a donyecki régióban behatoltak a Kramatorszktól délre fekvő Druzskivka városába. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
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Moszkva szerint Zelenszkij tűzfészekbe nyúlt, egyetlen ügy miatt fájhat nagyon az ukrán elnök feje

Az orosz külügyminisztérium különleges ügyekkel megbízott nagykövete, Rogyion Mirosnyik értékelte az ukrán belpolitikai helyzetet – közölte a TASzSz.

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Moszkva szerint Zelenszkij tűzfészekbe nyúlt, egyetlen ügy miatt fájhat nagyon az ukrán elnök feje
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Ballisztikus rakétákkal támadták meg Ukrajnát

Július 30-án a hajnalra az ukránok több orosz ballisztikus rakéta becsapódását jelentették, az első információk szerint legalább 8 ember vesztette életét a detonációkban, valamint további 30 sérültről számoltak be. Eddig az ország több településéről jelentettek károkat, például Lvivből, Kijevből és Krivij Rihből is. A légierő egyelőre nem adott tájékoztatást a támadás pontos méretéről.

(Kyiv Independent)

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Egy látványosabban áll be Trump Ukrajna mögé: ez lehet a fordulat

Az RBK Ukraine írt a Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök közötti megbeszélések részleteiről.

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Ismét az orosz Wildberries raktárát támadták az ukránok

Orosz beszámolók szerint Kijev a fővárostól délkeletre található Penza városában vette célba az áruszállítással foglalkozó vállalat, a Wildberries raktárát.

Ellenséges drónok terrortámadást hajtottak végre egy Wildberries raktárban. Az előzetes jelentések szerint egy ember megsérült. Körülbelül 200 alkalmazottat evakuáltak

- közölte Oleg Melnicsenko, a régió kormányzója.

Az előzetes információk szerint egy ember sérült meg. Az utóbbi időben az ukránok rendszeresen vették célba az "orosz Amazonnak" is nevezett vállalatot, mivel állításuk szerint a hadsereg számára szükséges alkatrészeket is tárolnak a logisztikai központokban.

(TASzSz)

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Már az ötödik veszhetett oda: hirtelen jött a vészhelyzet az ukrán F-16-os küldetésén, földnek csapódott a vadászgép

A Kyiv Independent értesülései szerint július 29-én a földnek csapódott az ukránok egyik F-16-os vadászgépe.

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Már az ötödik veszhetett oda: hirtelen jött a vészhelyzet az ukrán F-16-os küldetésén, földnek csapódott a vadászgép
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Rossz hírt kapott a Nyugat a rettegett Oresnyik rakéta szétszedésével, Druzskivkát ostromolják az oroszok – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

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Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

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