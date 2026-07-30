Sorsfordító kísérlet az Egyesült Államokban: elnémították a GPS-t, új korszak kezdődik a hadviselésben

A kísérletre az Egyesült Államok nyugati partjainál került sor a Project Convergence Capstone 6 (PC-C6) hadgyakorlat keretében.

A hordozható zavaróberendezés célzottan a helymeghatározási, navigációs és időzítési (PNT) jeleket, köztük a GPS-adatokat blokkolja.

Mivel a precíziós fegyverek – például a nagy hatótávolságú tüzérségi eszközök, az irányított rakéták és a robotrepülőgépek – közvetlenül ezekre támaszkodnak, megbízható adatok hiányában pontosságuk drasztikusan csökken, így jelentősen megnő a céltévesztés kockázata.

Az ellenséges fegyverrendszerek elvakítása mellett az eszköz egy ellenálló kommunikációs hálózatot is létrehoz a saját erők számára.

A sikeres teszt egy kiterjedt összhaderőnemi együttműködés eredménye volt. A műveletben a szárazföldi hadsereg, a haditengerészet és az űrhaderő különböző egységei – köztük a Csendes-óceáni Űrparancsnokság és a San Diegó-i haditengerészeti támaszpont – vettek részt, hogy a teszt során a gyakorlatban is integrálják az űrbeli, kiber- és hagyományos harcászati képességeket.

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