Szibiha: Oroszország rettegett rakétája tört be a NATO területére

A hajnali órákban komoly készültséget jelentettek be Varsóban, miután az Ukrajna elleni műveletek során több ismeretlen eszköz is megközelítette a lengyel légteret, a jelen ismeretek szerint kettő át is lépte azt. A legnagyobb riadalmat egyértelműen az okozta, amelyik a lubini vajdaságban egy kisebb település mellett be is csapódott, mintegy 10 méteres krátert létrehozva. Andrij Szibiha, Ukrajna megbízott külügyminisztere pontosította ennek a típusát is a közösségi médiás nyilatkozatában:

Az éjszaka folyamán egy orosz H-101-es cirkálórakéta lépett át Lengyelország belterületén Oroszország Ukrajna elleni nagyszabású csapásának részeként, megsértve a NATO légterét

– közölte a politikus.

A H-101-kat az oroszok légi indítású, földi célpontok elleni rakétának fejlesztették, rendszeresítésük a légierőnél 2013-ban történt meg. Jellemzően a címlapképen is látható Tu-95-ös bombázókat használják az indításhoz. Először a szíriai hadszíntéren vetették be, Ukrajnában is szeretik ezeket alkalmazni. A bejelentés egyébként alátámasztja a lengyel hatóságok vélekedését, akik szintén egy orosz rakétára gyanakodtak korábban. Azért nem tudták ezt eddig pontosan meghatározni, mivel az eszköz még az azonosítást megelőzően a földnek csapódott.

Címlapkép forrása: Russian Defense Ministry/Anadolu via Getty Images