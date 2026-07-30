Tehetetlen Ukrajna az orosz csúcsrakétákkal szemben, de ez hamarosan megváltozhat

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Ukrajna szinte tehetetlen az orosz ballisztikus rakétákkal szemben,

ezt mutatják a július 30-i események is, melyben egyetlen ilyen típusú támadást sem sikerült elhárítani. A tervek ugyanakkor már léteznek, az elhárítás mellett a megelőzésre is: ideális esetben az ukránok hatékonyan ki tudnák lőni a rakétaindító állomásokat, ám erre egyelőre nincsen meg a szükséges technológia. Krivolap szerint mindez csak átmeneti lehet: a közeljövőben az ukránok a saját fejlesztésű ballisztikus rakétáikkal képesek lehetnem megsemmisíteni a kulcsfontosságú infrastruktúrát.

Az oroszok nem bízzák a véletlenre, a határtól nagyjából 200-250 kilométerre fekvő, erősen védett katonai repterek bunkereibe rejtik el az indítóállomásokat, közvetlenül a vadászgépek mellé. A mozgást itt szinte lehetetlen kiszúrni, kizárólag nagy hatótávolságú felderítő drónokkal lehetne észlelni a földi rendszerek harci pozíciókba történő telepítését. A legnagyobb gondot az jelenti, hogy az Iszkanderek annyira gyorsan indíthatóak, hogy mire odaérne egy támadás, addigra az orosz rakéta már az ukrán célpont felé tartana.

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy az Iszkandernek 40-50 percre van szüksége, hogy elérje a kilövési pozícióját, és további 20 percre a telepítéshez. Az ukrán védelemnek csak akkor van esélye, ha valahogy előzetesen értesül a tervekről, ennyi idő ugyanis nem elegendő egy csapáshoz. A helyzet akkor változtatható meg radikálisan, ha rendelkezésre állnak Kijevnek a ballisztikus rakéták, ezek ugyanis sokkal gyorsabban találatot tudnak elérni. A Fire Point fejlesztése a tervek szerint mintegy 250-300 kilométeres távolságra lesz képes csapást mérni.

Nincs annyi indítóállás. És amikor megérkeznek és bevetődnek, a ballisztikus rakétáink becsapódnak. Akkor képesek leszünk hatékonyan megsemmisíteni őket. 2-3-5 rendszert kell megsemmisítenünk, és az összes többinek el kell döntenie, hogy távozik vagy marad. Mert az öngyilkosság lenne, ha maradnának

– mondta el a helyzet átalakulásáról a szakértő.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio