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Történelme egyik legsúlyosabb rakétazáporára ébredt Ukrajna, szinte az egész országban zúgtak a szirénák
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Történelme egyik legsúlyosabb rakétazáporára ébredt Ukrajna, szinte az egész országban zúgtak a szirénák

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Kiadta a legfrissebb jelentését az ukrán légierő, ebben pontosan részletezik a július 30-i orosz támadást – számolt be az Ukrajinszka Pravda.

A hajnali órákban szinte egész Ukrajnában megszólaltak a légvédelmi veszélyt jelző szirénák, Kijev és Lviv volt a fő célpont, de a jelentések szerint támadást érzékeltek Dnyipropetrovszk, Szumi, Vinnyica, Poltava, Mikolajiv és Ivano-frankivszk megyékben is. Összesen 358 eszköz érkezését regisztrálták, ami önmagában nem lenne kirívóan sok, ugyanakkor a mostani más módon tér el az eddigiektől:

Moszkva hatalmas számban támaszkodott a ballisztikus és a cirkálórakétákra.

Július 30-án a drónjelentés szerint 284 Sahed-típusú drónnal támadtak rá Ukrajnára az oroszok, ezek közül mintegy 265-öt sikeresen hatástalanítottak. Ennél már jóval nagyobb támadásokat is elszenvedett az ország, ám a bevetett rakéták száma kiugró: összesen 74 ballisztikus és cirkálórakétát vetett be Moszkva.

  • 4 Cirkon hajóellenes rakétával,
  • 9 Iszkander-M/Sz-400/KN-23 ballisztikus rakétával,
  • és 61 db H-101/Kalibr cirkálórakétával támadtak.

Ezek közül 55 alkalommal sikerült lelőni vagy megzavarni az ellenséges eszközöket az ukrán légvédelemnek, 1 Iszkander-M ballisztikus, és 54 Kalibr hatástalanítását jelentették. Összesen húsz helyszínről jelentettek becsapódásokat, ugyanakkor a reggeli órákban a légierő figyelmeztetett, hogy a támadás még nem fejeződött be.

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