  • Megjelenítés
Új kutatás figyelmeztet: súlyos betegségek kialakulásával függhet össze a kisgyermekkori cukorfogyasztás
Globál

Új kutatás figyelmeztet: súlyos betegségek kialakulásával függhet össze a kisgyermekkori cukorfogyasztás

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Egy hongkongi egyetem kutatói közel 65 ezer brit ember adatait elemezve azt találták, hogy a kétéves korukig csak minimális cukorbevitelben részesülő gyermekeknél 23 százalékkal alacsonyabb volt a későbbiekben a demencia kialakulásának kockázata. A szerzők szerint a korai cukorkorlátozás tartós előnyökkel járhat az agy egészségére nézve- írja a BBC.

A Hongkongi Műszaki és Tudományegyetem kutatói által készített vizsgálat az Egyesült Királyságban 1953 szeptemberében kivezetett cukoradagolási rendszert használta fel egyfajta természetes kísérletként. A jegyrendszer megszűnésekor a napi átlagos cukorfogyasztás szinte egyik napról a másikra megduplázódott, és a korábbi napi 41 grammról (körülbelül 10 kockacukorról) 80 grammra (20 kockacukorra) ugrott. Korábbi kutatások már azonosítottak összefüggést e hirtelen változás és a később kialakuló 2-es típusú cukorbetegség, valamint a magas vérnyomás között.

A most közzétett elemzés közel 65 ezer, az UK Biobank projektben részt vevő személy adatait dolgozta fel. A kutatók összehasonlították azokat, akik még a jegyrendszer idején voltak kisgyermekek, azokkal, akik már a cukorfogyasztás ugrásszerű növekedése után nőttek fel.

Eredményeik szerint a kétéves korukig alacsony cukorbevitelben részesülő gyermekeknél 23 százalékkal alacsonyabb volt a demencia kockázata,

a betegnél pedig átlagosan két és fél évvel később diagnosztizálták a rendellenességet.

Még több Globál

Vészjósló jelentés látott napvilágot: szabályosan letarolják az erdőtüzek Európát

Orosz rakéta tört be a NATO területére, súlyos támadás érte az ukrán hadiipart – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Megszólalt Zelenszkij: Oroszország ázsiai szövetségesének a fegyverét vetették be Ukrajna ellen

Eredményeink arra utalnak, hogy a cukorfogyasztás korlátozása az élet legkorábbi szakaszában tartós előnyökkel járhat az agy egészségére nézve

– mondta Csiacsön Cseng, a tanulmány egyik szerzője, hozzátéve ugyanakkor, hogy további kutatásokra van szükség a pontos mechanizmus feltárásához.

A szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek az eredmények értelmezésekor. Rachel Richardson, a Cochrane független kutatói hálózat munkatársa szerint a tanulmány ugyan jó nyomon járhat, de nem jelent perdöntő bizonyítékot a korai cukorfogyasztás és a demencia közötti ok-okozati kapcsolatra. Komoly korlátként említette, hogy a kutatók nem tudhatták pontosan, mennyi cukrot fogyasztottak ténylegesen az egyes résztvevők, csupán azt, hogy a jegyrendszer megszűnéséhez képest mikor születtek. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az 1940-es és 1950-es években született generációra vonatkozó adatok korlátozottan alkalmazhatók a mai kisgyermekekre, mivel például a hozzátáplálás gyakorlata azóta jelentősen megváltozott.

Ian Maidment, az Aston Egyetem klinikai gyógyszerészet professzora szintén több bizonyítékot tartana szükségesnek, mivel a nyolcvan évvel ezelőtti körülmények és a mai egészségi állapot között számtalan egyéb tényező is szerepet játszhatott. Az Alzheimer's Research UK kutatója, Sara Rodrigues pedig hangsúlyozta, hogy megfigyeléses vizsgálatról van szó, amely képes ugyan összefüggéseket azonosítani, de nem bizonyítja, hogy a kevesebb cukor közvetlenül megelőzi a demenciát.

Kapcsolódó cikkünk

Drasztikus lépés jön: idegrendszert károsító anyag miatt változnak az európai szabályok

Sok támogatás, kevés haszon – mérlegen a magyar iparpolitika

Sokat javult egy halálozási ráta az EU-ban, de Magyarországnak nincs oka hátradőlni

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Magyar Péter bejelentette: leállhat a teljes paksi atomerőmű
Orosz rakéta tört be a NATO területére, súlyos támadás érte az ukrán hadiipart – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Irán bedurvult: olyan ország területét támadták, amire még nem volt példa - Célkeresztbe került a térség egyik legerősebb országa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility